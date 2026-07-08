Ayvalıkgücü'nde savunma için 2 imza tamam

Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde Ahmet Batuhan Akyüz ile sözleşme yenilerken, dış transferde stoper Burak Gürler'i kadrosuna kattı.

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calendar 08 Temmuz 2026 12:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü'nde savunma için 2 imza tamam
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor iç transferde stoper Ahmet Batuhan
Akyüz'le de anlaşmaya varırken, dış transferde yine defans oyuncusu Burak Gürler'i kadrosuna kattı.

Defans hattında oynamasına rağmen geçen sezon 9 gol atan 27 yaşındaki Batuhan yuvada kaldı. Ayvalıkgücü'nün dış transferde imza attırdığı 25 yaşındaki stoper Burak Gürler ise geçen sezon Küçükçekmece Sinopspor'da forma giydi. Öte yandan Küçükçekmece Sinopspor da geçen yıl Ayvalıkgücü'nde oynayan kaleci Kaan Ün ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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