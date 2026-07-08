Galatasaray'dan Romulo hamlesi

Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların Leipzig forması giyen Brezilyalı golcü Romulo'yu gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ve Alman kulübüyle temasa geçeceği de gelen haberler arasında yer aldı.
Göztepe'de yakaladığı çıkışın ardından sezon başında Alman ekibine transfer olan 24 yaşındaki Sambacı, çıktığı 32 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 de asiste imza attı.
Göztepe'de yakaladığı çıkışın ardından sezon başında Alman ekibine transfer olan 24 yaşındaki Sambacı, çıktığı 32 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 de asiste imza attı.