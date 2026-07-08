Galatasaray'dan Romulo hamlesi

Galatasaray, Leipzig forması giyen Brezilyalı golcü Romulo için harekete geçmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 09:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Romulo hamlesi
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Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların Leipzig forması giyen Brezilyalı golcü Romulo'yu gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ve Alman kulübüyle temasa geçeceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Göztepe'de yakaladığı çıkışın ardından sezon başında Alman ekibine transfer olan 24 yaşındaki Sambacı, çıktığı 32 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 de asiste imza attı.

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