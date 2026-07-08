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Galatasaray'da çarpıcı transfer tablosu!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek dönemindeki 7 yaz transfer sezonunda yapılan 63 takviyenin yalnızca 5'i ilk idman öncesi açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu yıl da adeta gelenek bozulmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 08:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da çarpıcı transfer tablosu!
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Dursun Özbek yönetiminde 2015, 2016, 2017, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yaz transfer dönemlerinde takıma katılan 63 futbolcunun sadece 5'i sezonun ilk antrenmanından önce açıklandı.

Bilal Kısa (2015), Serdar Aziz (2016), Abdülkerim Bardakcı (2022), Michy Batshuayi (2024) ve Leroy Sane (2025) dışında hiçbir yeni transfer sezon açılışından önce gelmedi.

İSTİNA DEĞİL, KRONİK!

Sarı-kırmızılı yönetim, transferlerin büyük bölümünü yine kamp ve hazırlık sürecinin ilerleyen bölümünde tamamladı. İlk idmanlarda tam kadroyla çalışma fırsatı bulamayan teknik heyet, her sezon yeni isimlerin takıma adaptasyonunu beklemek zorunda kaldı.

Ortaya çıkan tablo, Galatasaray'da yaz transferlerinin son ana bırakılmasının artık istisna değil, adeta kronikleşmiş bir alışkanlık haline geldiğini gösteriyor.

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