Türk Telekom evinde Denizli Basket'e karşı rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-76 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 4. galibiyetini aldı, Yukatel Denizli Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 12, Schneider 11, Trifunovic 21, McKissic 12, Bankston 9, Lamb 12, Bako 5, Taylor 8, Ata Kahraman 5, Göktuğ Baş, Emircan Koşut 2
Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 12, Meeks 9, Pecarski 2, Mahir Ağva 4, Dunn 14, Mustafa Yılmaz 4, Erten Gazi 2, Amzil 4, Egemen Güven 9, Yaman Alişan 2
1. Periyot: 29-13
Devre: 47-40
3. Periyot: 75-57
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 12, Schneider 11, Trifunovic 21, McKissic 12, Bankston 9, Lamb 12, Bako 5, Taylor 8, Ata Kahraman 5, Göktuğ Baş, Emircan Koşut 2
Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 12, Meeks 9, Pecarski 2, Mahir Ağva 4, Dunn 14, Mustafa Yılmaz 4, Erten Gazi 2, Amzil 4, Egemen Güven 9, Yaman Alişan 2
1. Periyot: 29-13
Devre: 47-40
3. Periyot: 75-57