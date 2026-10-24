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Türk Telekom evinde Denizli Basket'e karşı rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-76 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 17:59 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 18:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom evinde Denizli Basket'e karşı rahat kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-76 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 4. galibiyetini aldı, Yukatel Denizli Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 12, Schneider 11, Trifunovic 21, McKissic 12, Bankston 9, Lamb 12, Bako 5, Taylor 8, Ata Kahraman 5, Göktuğ Baş, Emircan Koşut 2

Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 12, Meeks 9, Pecarski 2, Mahir Ağva 4, Dunn 14, Mustafa Yılmaz 4, Erten Gazi 2, Amzil 4, Egemen Güven 9, Yaman Alişan 2

1. Periyot: 29-13

Devre: 47-40

3. Periyot: 75-57



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