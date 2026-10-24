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Iğdır FK'den 10 kişiyle müthiş geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Iğdır FK, 10 kişi kaldığı ve penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Iğdır FK'den 10 kişiyle müthiş geri dönüş!
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, Iğdır FK'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK, 2-1 kazandı.

Mücadelenin 42. dakikasında Iğdır FK'de Alim Öztürk, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Tümü
İlk yarı, golsüz eşitlikle tamamlanırken Bandırmaspor, 49. dakikada Gianni Bruno'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

1-0 geriye düşen Iğdır FK'de Leandro Bacuna, şiddetli hareketten dolayı 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan Iğdır FK, 66. dakikada GİOVANNİ Croicata'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Felix Ohene Afena-Gyan, Iğdır FK'yi öne geçiren golü attı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Iğdır FK, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Iğdır FK, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Iğdır FK, 1 maçı eksik olan lider Kayserispor ile aynı puana sahip.  Üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 14 puanda kalan Bandırmaspor ise 10. sırada konumlandı. 

Ligin 13. haftasında Bandırmaspor, Bursaspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise Antalyaspor'u ağırlayacak. 

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Burak Sami Şad, Çağrıcan Pazarcıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ahmet Biler, Liço (Dk. 70 Badji), Bruno (Dk. 81 Muhammed Gümüşkaya), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 46 Seck, Dk. 70 Yalın Dilek), Kerem Dönertaş (Dk. 77 Enes Çinemre), Enes Aydın, Hakan Bilgiç, Mulumba

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Alim Öztürk, Camara (Dk. 59 Bacuna), Arda Çolak (Dk 90+3 Serkan Asan), Serdar Gürler (Dk. 59 Arda Öztürk), Doğan Erdoğan, Alperen Selvi (Dk. 59 Afena-Gyan), Crociata, Soner Gönül, Hüseyin Karabey (DK. 76 Devran Şenyurt), Gökcan Kaya

Goller: Dk. 49 Bruno (Bandırmaspor), Dk. 66 Croiata, Dk. 84 Afena-Gyan (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 64 Bacuna (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 33 Serdar Gürler, Dk. 35 Crociata (Iğdır FK), Dk. Emirhan Ayhan, Dk. 57 Liço, Dk. 72 Mulumba, Dk. 86 Ahmet Biler (Bandırmaspor)

 



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