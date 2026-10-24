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Trabzonspor'da Franculino Dju fırtınası!

Trabzonspor'da Franculino Dju, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 13:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Franculino Dju fırtınası!
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Trabzonspor'un yüksek form sergilediği bu dönemde Franculino Dju da performansıyla öne çıkan isimlerden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gine-Bissaulu hücum oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan mücadelede jeneriklik bir gol attı. Muhammed Salah ile girdiği verkaçın ardından çok iyi kullandığı sol ayağıyla harika bir kesme vuruş yaptı. Dju böylece bordo-mavili formayla çıktığı 7. karşılaşmada 5. golünü kaydetti. 3 de asisti bulunan 22 yaşındaki forvetin performansı yönetimi de bir hayli memnun ediyor.

17 milyon euroluk yatırım yapılan Franculino Dju bunun karşılığını vermeye kısa sürede başladı. Teknik direktör Thomas Reis de göreve gelir gelmez geçen sezonun gol krallarından Paul Onuachu'yu yanına çekerek Dju'yu 11'de kullanmaya başlamıştı.

HEARTS MAÇINDA GÖSTERDİ

Franculino Dju, bir gezgin forvetin yapabileceği maksimumunu Hearts karşısında gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu, rakip yarı alanın tamamını kullanarak İskoç savunmasını dağıttı. Performansı alkış aldı.



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