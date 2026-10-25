Porto yoluna kayıpsız devam ediyor!

Portekiz Premier Lig'in 9. haftasında Gil Vicente ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio Cidade de Barcelos'ta oynanan mücadelede konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BORJA SAINZ GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Porto, 63. dakikada Borja Sainz'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.
GIL VICENTE 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi Gil Vicente, karşılaşmanın 84. dakikasında Marvin Elimbi'nin bariz gol şansını engellemesi nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.
PORTO 9'DA 9 YAPTI
Bu sonuçla Porto, ligde oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gil Vicente ise 14 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Porto, 63. dakikada Borja Sainz'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.
GIL VICENTE 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi Gil Vicente, karşılaşmanın 84. dakikasında Marvin Elimbi'nin bariz gol şansını engellemesi nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.
PORTO 9'DA 9 YAPTI
Bu sonuçla Porto, ligde oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gil Vicente ise 14 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.