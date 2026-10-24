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Samsunspor'dan hakem tepkisi!

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Danijel Jumic, Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarını eleştirirken takımının mücadelesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 22:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan hakem tepkisi!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e sahasında 2-1 yenilen Samsunspor'da yardımcı antrenör Danijel Jumic, "Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Danijel Jumic, Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"SÖYLENECEK ÇOK FAZLA ŞEY YOK"

Maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getiren Jumic, "Açıkçası söylenecek çok fazla şey yok. Maça iyi başlangınç yaptık. Agresif ve kompak oynamaya çalıştık. İlk yarı doğru işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yakalamış olduğumuz bir kaç tane pozisyon var. Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren Danijel Jumic, şunları kaydetti:

"Oyuncumuz rakibin 8 numaralı oyuncusunu alkışlıyor. Hakem kendisinin alkışlandığını zannederek ikinci yarıdan oyuncumuzu atıyor. Hocamıza gösterilen kırmızı kartta ise hocamız hakeme herhangi bir şekilde kötü bir söz kullanmadı, küfür ve hareket anlamında hiç bir söz söylemedi. Sadece hakeme, 'Nasıl olur da rakip oyuncular sizi tebrik ediyor, bizim oyuncularımızın hiç biri gelip tebrik etmiyor.' dedi. Bunun dışında, kötü söz kullanmamasına rağmen hakem hocamıza kırmızı kart gösterdi."



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