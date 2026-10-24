Diego Carlos, Parma'nın başını yaktı!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Parma karşı karşıya geldi.
Olimpico Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Parma, uzatma dakikalarında farkı bire indirse de Lazio sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LAZIO İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Lazio, 50. dakikada Kenneth Taylor'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 58. dakikada Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak Parma'ya gönderilen Diego Carlos'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Maçın son bölümünde farkı azaltmak isteyen Parma, 90+5. dakikada Simone Lontani'nin kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lazio, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
LAZIO LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Lazio, puanını 22'ye yükselterek Serie A'daki liderliğini korudu. Parma ise 4 puanda kaldı ve 19. sırada yer aldı.
Olimpico Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Parma, uzatma dakikalarında farkı bire indirse de Lazio sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LAZIO İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Lazio, 50. dakikada Kenneth Taylor'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 58. dakikada Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak Parma'ya gönderilen Diego Carlos'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.
PARMA'NIN GOLÜ GALİBİYETE YETMEDİ
⚽ Nuno Tavares'in ortasında topa dokunan Diego Carlos, topu kendi filelerine gönderdi. https://t.co/7AaVCfuW6Z
— Sporx (@sporx) October 24, 2026
Maçın son bölümünde farkı azaltmak isteyen Parma, 90+5. dakikada Simone Lontani'nin kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lazio, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
LAZIO LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Lazio, puanını 22'ye yükselterek Serie A'daki liderliğini korudu. Parma ise 4 puanda kaldı ve 19. sırada yer aldı.