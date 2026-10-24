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Diego Carlos, Parma'nın başını yaktı!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, Parma'yı 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 23:49
Fotoğraf: Imago
Diego Carlos, Parma'nın başını yaktı!
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İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Parma karşı karşıya geldi.

Olimpico Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Parma, uzatma dakikalarında farkı bire indirse de Lazio sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LAZIO İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Lazio, 50. dakikada Kenneth Taylor'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 58. dakikada Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak Parma'ya gönderilen Diego Carlos'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.

PARMA'NIN GOLÜ GALİBİYETE YETMEDİ

Maçın son bölümünde farkı azaltmak isteyen Parma, 90+5. dakikada Simone Lontani'nin kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lazio, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

LAZIO LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Lazio, puanını 22'ye yükselterek Serie A'daki liderliğini korudu. Parma ise 4 puanda kaldı ve 19. sırada yer aldı.



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