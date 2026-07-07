Ankara Yollar Ne Zaman Açılacak? NATO Zirvesi Trafik Kısıtlamaları Ne Zaman Bitecek?

Ankara Valiliği'nin duyurusuna göre NATO Zirvesi kapsamında uygulanan yol kapatma ve trafik tedbirlerinin 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sona ermesi bekleniyor. Güvenlik değerlendirmelerine bağlı olarak yollar kademeli şekilde yeniden trafiğe açılacak.

Hangi yollar kapalı?

Zirve süresince başta şu bölgelerde trafik kısıtlamaları uygulanıyor:

Beştepe ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi,

Söğütözü,

Çankaya'nın bazı bölümleri,

Dumlupınar Bulvarı,

Mevlana Bulvarı,

Anadolu Bulvarı,

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve bağlantı yolları.

Lider konvoylarının geçiş saatlerinde ise bazı güzergâhlar geçici olarak araç trafiğine kapatılıyor.

Trafik ne zaman normale dönecek?

Zirve programının tamamlanmasının ardından güvenlik bariyerleri ve geçici trafik uygulamaları kaldırılacak. Yol açma işlemleri etaplar halinde gerçekleştirileceği için bazı güzergâhlarda normal trafik akışına dönüş birkaç saat sürebilecek.

Toplu ulaşım etkileniyor mu?

Ankara'da metro, otobüs ve diğer toplu ulaşım hizmetleri büyük ölçüde devam ediyor. Ancak zirve nedeniyle bazı otobüs hatlarında güzergâh değişiklikleri ve durak düzenlemeleri uygulanabiliyor.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, sürücülerin:

Güncel trafik duyurularını takip etmelerini,

Alternatif güzergâhları kullanmalarını,

Navigasyon uygulamalarındaki anlık trafik bilgilerini dikkate almalarını,

Polis ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarını

istiyor.

Sonuç: Ankara Yollar Ne Zaman Açılacak?

NATO Zirvesi kapsamında kapatılan yolların 9 Temmuz 2026 Perşembe günü zirvenin sona ermesiyle birlikte kademeli olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Güvenlik tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Ankara'da ulaşımın normal seyrine dönmesi öngörülüyor.