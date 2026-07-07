Paris FC'de Liam Rosenior dönemi başladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz teknik direktörle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖREVİNE 9 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Paris FC, Liam Rosenior'un 9 Temmuz'da başlayacak antrenmanlarla görevine resmen başlayacağını açıkladı. 41 yaşındaki teknik adam, Paris temsilcisinde yeni sezon hazırlıklarını yönetecek.
KOMBOUARE'NİN YERİNE GELDİ
Liam Rosenior, Paris FC'de teknik direktörlük görevini Antoine Kombouare'den devraldı. Kombouare, geçtiğimiz sezon takımı Ligue 1'de tutmayı başarmış ve Paris FC sezonu 11. sırada tamamlamıştı.
FUTBOLCULUK VE TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ
Rosenior, futbolculuk kariyerinde 2002-2018 yılları arasında Premier Lig ve Championship'te 400'ün üzerinde maça çıktı. 2020 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan İngiliz çalıştırıcı, kısa sürede dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Kaynakta, Rosenior'un Derby County, Hull City, Strasbourg ve Chelsea gibi kulüplerde görev aldığı aktarıldı.
KULÜPTEN ROSENIOR VURGUSU
Paris FC Sportif Direktörü Marco Neppe, Rosenior'un modern futbol anlayışı, liderlik özellikleri ve oyuncu gelişimine katkısıyla doğru tercih olduğunu belirtti.
Kulüp sahibi Arnault ailesinin temsilcisi Antoine Arnault da yeni teknik direktörün kulübün uzun vadeli hedefleriyle örtüştüğünü ifade etti.
HEDEF LIGUE 1'DE KALICI OLMAK
Paris FC, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetiminde Ligue 1'de kalıcı olmayı hedefliyor. Fransız ekibi, her sezon üzerine koyarak ilerlemeyi amaçlıyor.
Paris FC, Liam Rosenior'un 9 Temmuz'da başlayacak antrenmanlarla görevine resmen başlayacağını açıkladı. 41 yaşındaki teknik adam, Paris temsilcisinde yeni sezon hazırlıklarını yönetecek.
KOMBOUARE'NİN YERİNE GELDİ
Liam Rosenior, Paris FC'de teknik direktörlük görevini Antoine Kombouare'den devraldı. Kombouare, geçtiğimiz sezon takımı Ligue 1'de tutmayı başarmış ve Paris FC sezonu 11. sırada tamamlamıştı.
FUTBOLCULUK VE TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ
Rosenior, futbolculuk kariyerinde 2002-2018 yılları arasında Premier Lig ve Championship'te 400'ün üzerinde maça çıktı. 2020 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan İngiliz çalıştırıcı, kısa sürede dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Kaynakta, Rosenior'un Derby County, Hull City, Strasbourg ve Chelsea gibi kulüplerde görev aldığı aktarıldı.
KULÜPTEN ROSENIOR VURGUSU
Paris FC Sportif Direktörü Marco Neppe, Rosenior'un modern futbol anlayışı, liderlik özellikleri ve oyuncu gelişimine katkısıyla doğru tercih olduğunu belirtti.
Kulüp sahibi Arnault ailesinin temsilcisi Antoine Arnault da yeni teknik direktörün kulübün uzun vadeli hedefleriyle örtüştüğünü ifade etti.
HEDEF LIGUE 1'DE KALICI OLMAK
Paris FC, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetiminde Ligue 1'de kalıcı olmayı hedefliyor. Fransız ekibi, her sezon üzerine koyarak ilerlemeyi amaçlıyor.