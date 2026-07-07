Portekiz'e 90+1 şoku! İspanya çeyrek finalde!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi.



ABD'nin Arlington şehrindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.



İspanya'ya galibiyeti getiren golü, 90+1. dakikada Mikel Merino kaydetti.



İspanya, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.



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