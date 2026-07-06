Nahuel Molina: 'Mısır maçı kesinlikle zor olacak'

Arjantinli futbolcu Nahuel Molina, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Mısır'ın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.
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Arjantin Milli Takımı, Mısır maçının hazırlıklarını Kennesaw State Üniversitesi'nin tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, 28 yaşındaki sağ bek çalışma öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Turnuva boyunca kendilerine olan inançlarını kaybetmediklerini belirten Molina, "Her zaman maçı kazanmak için arayışta olduk. Zor anlar ortaya çıktığında birbirimizi yüreklendirmeye çalıştık ve günün sonunda bu takımın, bu seçkin grubun bizi buralara getiren özelliği de buydu." diye konuştu.
Rakiplerinin kendilerine karşı daha motive hazırlandığını savunan Molina, "Bizi analiz ediyorlar, iyi hazırlanıyorlar. Son şampiyon olduğumuz ve Messi'ye sahip olduğumuz için, bunun anlamını herkes bilir, bize karşı daha da fazla hazırlanıyor. Bu yüzden bizim kendimize ve insanlara karşı inancımızı kaybetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.
Molina, Mısır maçıyla ilgili soruya, "Kesinlikle çok ama çok zor bir maç olacak. Onların da çok kaliteli oyuncuları var. Öncelikle, bu günlerde yaptığımız gibi dinlenmeye öncelik vermeliyiz. Kendimize olan inancımızı kaybetmemeli, her zaman iyi pozisyon almaya çalışmalıyız. Onların da kontrataklarla çok etkili olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden her zaman yaptığımız gibi yine oyunun başrolünde olmaya çalışmalıyız." yanıtını verdi.
Arjantin ile Mısır arasındaki son 16 turu mücadelesi yarın TSİ 19.00'da Atlanta Stadı'nda oynanacak.
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