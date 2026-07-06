Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

FIFA'da Balogun depremi büyüyor! Son gelişmeler!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Balogun kararına ilişkin tartışmalar sonrası FIFA'nın bağımsızlığını vurgularken, Belçika'nın itirazı da reddedildi.

calendar 06 Temmuz 2026 19:10 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 19:50
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
FIFA'da Balogun depremi büyüyor! Son gelişmeler!
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Folarin Balogun'un cezasına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından kamuoyuna bir değerlendirmede bulunarak, FIFA'nın bağımsız yargı organlarının özerkliğine vurgu yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Balogun'un cezasının ertelenmesi kararına yönelik tartışmalara değinen Infantino, FIFA'nın disiplin süreçlerinin bağımsız şekilde yürütüldüğünü ve bu ilkenin futbolun güvenilirliği açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

"FIFA'NIN YARGI ORGANLARI BAĞIMSIZDIR"

Infantino, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Folarin Balogun'un cezasına ilişkin bağımsız FIFA Disiplin Kurulu'nun kararı hakkında yapılan kamuoyu açıklamalarını gördüm ve FIFA yönetiminin temel ilkelerinden birini yeniden vurgulamak istiyorum.

FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Bu organlar özerk şekilde çalışır, FIFA Disiplin Talimatı'nı uygular ve kararlarını yürürlükteki düzenlemeler ile önlerindeki somut olayların özelliklerine göre verirler. Bu bağımsızlık, futbolun güvenilirliği ve bütünlüğü açısından hayati önem taşımaktadır ve her zaman buna saygı gösterilmelidir."

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Balogun dosyasına ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayan Infantino, FIFA'nın işleyişine ilişkin Trump'a bilgi verdiğini belirtti.

FIFA Başkanı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Dünya Kupası'na ilişkin konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda da Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Dünyanın birçok yerinden devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve iş dünyası temsilcilerinden çeşitli konular hakkında telefonlar aldığım gibi bu görüşme de bunlardan biriydi.

Görüşmemiz sırasında, FIFA'nın bağımsız yargı organlarında devam eden bir hukuki sürecin bulunduğunu ve bu dosyanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını kendisine açıkladım. FIFA'nın sistemi bu şekilde çalışmaktadır ve bu, her zaman savunacağım bir ilkedir."

"BAZEN ŞAŞIRIYORUM, BAZEN KATILIYORUM"

Disiplin Kurulu kararlarına ilişkin kişisel görüşlerinin belirleyici olmadığını vurgulayan Infantino, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FIFA Disiplin Kurulu'nun kararlarını yayımlandıklarında okuyorum. Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen onlara katılıyorum, bazen ise katılmıyorum.

Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararları ve bu kararları alan kurumların özerkliğini kabul etmek ve bunlara saygı göstermektir. Bir kararı kişisel olarak beğenip beğenmememiz önemli değildir. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygı, organizasyonlarımızın bütünlüğünü ve FIFA'nın güvenilirliğini her zaman koruyan temel unsurdur."

TRUMP: "SADECE İNCELEME TALEP ETTİM"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda, ABD Milli Takımı forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasına ilişkin FIFA'dan yalnızca "inceleme talep ettiğini" söyledi.

Balogun'un Bosna-Hersek karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayan Trump, "İnceleme talep ettim çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

Trump, pozisyonun koşu halindeki iki oyuncunun tesadüfi çarpışması olduğunu savunarak, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." dedi.

Kırmızı kart gören bir futbolcunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini daha sonra öğrendiğini belirten Trump, bunun "çok büyük bir haksızlık" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." açıklamasında bulundu.

BALOGUN'UN CEZASI ERTELENMİŞTİ

ABD'li forvet Folarin Balogun, 1 Temmuz'da Bosna-Hersek ile oynanan son 32 turu maçında Tarik Muharemovic'e yaptığı müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle erteleme kararı almış, Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika Futbol Federasyonu ise Balogun'un cezasının ertelenmesi kararına tepki göstermiş, kararın FIFA Disiplin Talimatı'nın 66.4 maddesiyle çeliştiğini savunarak tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiklerini açıklamıştı.

BELÇİKA'NIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

FIFA, Belçika Futbol Federasyonu'nun Balogun'un cezasının ertelenmesi kararına yaptığı resmi itirazı reddetti. Böylece ABD'li futbolcunun Belçika ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giymesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.

BELÇİKA VE TUCHEL'DEN TEPKİ

Royal Belçika Futbol Federasyonu, FIFA'nın kararına ilişkin "şaşkınlık" yaşadığını açıklamış ve maçın sonucundan bağımsız olarak etik ilkeler ile adil rekabet adına mücadeleyi sürdüreceğini duyurmuştu.

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kararın tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini belirtmiş, benzer itirazların gelecekte hangi sınırlar içinde değerlendirileceğinin belirsiz olduğunu söylemişti. UEFA ise bir turnuvada verilen cezanın etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılan müdahalelerin "kırmızı çizgiyi aştığını" savunmuştu.

TARİHTE SADECE BİR KEZ YAŞANMIŞTI

Dünya Kupası tarihinde görülen 189 kırmızı kart vakasının yalnızca birinde oyuncu ceza almaktan kurtulmuştu. Bu istisna, otomatik ceza uygulamasının henüz yürürlükte olmadığı 1962 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Garrincha için yaşanmış, söz konusu karar da dönemin siyasi müdahale iddiaları nedeniyle uzun yıllar tartışılmıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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