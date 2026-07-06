FIFA'da Balogun depremi büyüyor! Son gelişmeler!
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Balogun kararına ilişkin tartışmalar sonrası FIFA'nın bağımsızlığını vurgularken, Belçika'nın itirazı da reddedildi.
"FIFA'NIN YARGI ORGANLARI BAĞIMSIZDIR"
Infantino, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Folarin Balogun'un cezasına ilişkin bağımsız FIFA Disiplin Kurulu'nun kararı hakkında yapılan kamuoyu açıklamalarını gördüm ve FIFA yönetiminin temel ilkelerinden birini yeniden vurgulamak istiyorum.
FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Bu organlar özerk şekilde çalışır, FIFA Disiplin Talimatı'nı uygular ve kararlarını yürürlükteki düzenlemeler ile önlerindeki somut olayların özelliklerine göre verirler. Bu bağımsızlık, futbolun güvenilirliği ve bütünlüğü açısından hayati önem taşımaktadır ve her zaman buna saygı gösterilmelidir."
TRUMP İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI
ABD Başkanı Donald Trump ile Balogun dosyasına ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayan Infantino, FIFA'nın işleyişine ilişkin Trump'a bilgi verdiğini belirtti.
FIFA Başkanı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Dünya Kupası'na ilişkin konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda da Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Dünyanın birçok yerinden devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve iş dünyası temsilcilerinden çeşitli konular hakkında telefonlar aldığım gibi bu görüşme de bunlardan biriydi.
Görüşmemiz sırasında, FIFA'nın bağımsız yargı organlarında devam eden bir hukuki sürecin bulunduğunu ve bu dosyanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını kendisine açıkladım. FIFA'nın sistemi bu şekilde çalışmaktadır ve bu, her zaman savunacağım bir ilkedir."
"BAZEN ŞAŞIRIYORUM, BAZEN KATILIYORUM"
Disiplin Kurulu kararlarına ilişkin kişisel görüşlerinin belirleyici olmadığını vurgulayan Infantino, şu değerlendirmelerde bulundu:
"FIFA Disiplin Kurulu'nun kararlarını yayımlandıklarında okuyorum. Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen onlara katılıyorum, bazen ise katılmıyorum.
Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararları ve bu kararları alan kurumların özerkliğini kabul etmek ve bunlara saygı göstermektir. Bir kararı kişisel olarak beğenip beğenmememiz önemli değildir. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygı, organizasyonlarımızın bütünlüğünü ve FIFA'nın güvenilirliğini her zaman koruyan temel unsurdur."
TRUMP: "SADECE İNCELEME TALEP ETTİM"
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda, ABD Milli Takımı forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasına ilişkin FIFA'dan yalnızca "inceleme talep ettiğini" söyledi.
Balogun'un Bosna-Hersek karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayan Trump, "İnceleme talep ettim çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi." ifadelerini kullandı.
Trump, pozisyonun koşu halindeki iki oyuncunun tesadüfi çarpışması olduğunu savunarak, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." dedi.
Kırmızı kart gören bir futbolcunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini daha sonra öğrendiğini belirten Trump, bunun "çok büyük bir haksızlık" olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı ayrıca, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." açıklamasında bulundu.
BALOGUN'UN CEZASI ERTELENMİŞTİ
ABD'li forvet Folarin Balogun, 1 Temmuz'da Bosna-Hersek ile oynanan son 32 turu maçında Tarik Muharemovic'e yaptığı müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.
FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle erteleme kararı almış, Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika Futbol Federasyonu ise Balogun'un cezasının ertelenmesi kararına tepki göstermiş, kararın FIFA Disiplin Talimatı'nın 66.4 maddesiyle çeliştiğini savunarak tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiklerini açıklamıştı.
BELÇİKA'NIN İTİRAZI REDDEDİLDİ
FIFA, Belçika Futbol Federasyonu'nun Balogun'un cezasının ertelenmesi kararına yaptığı resmi itirazı reddetti. Böylece ABD'li futbolcunun Belçika ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giymesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.
BELÇİKA VE TUCHEL'DEN TEPKİ
Royal Belçika Futbol Federasyonu, FIFA'nın kararına ilişkin "şaşkınlık" yaşadığını açıklamış ve maçın sonucundan bağımsız olarak etik ilkeler ile adil rekabet adına mücadeleyi sürdüreceğini duyurmuştu.
İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kararın tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini belirtmiş, benzer itirazların gelecekte hangi sınırlar içinde değerlendirileceğinin belirsiz olduğunu söylemişti. UEFA ise bir turnuvada verilen cezanın etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılan müdahalelerin "kırmızı çizgiyi aştığını" savunmuştu.
TARİHTE SADECE BİR KEZ YAŞANMIŞTI
Dünya Kupası tarihinde görülen 189 kırmızı kart vakasının yalnızca birinde oyuncu ceza almaktan kurtulmuştu. Bu istisna, otomatik ceza uygulamasının henüz yürürlükte olmadığı 1962 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Garrincha için yaşanmış, söz konusu karar da dönemin siyasi müdahale iddiaları nedeniyle uzun yıllar tartışılmıştı.
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