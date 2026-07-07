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Rui Hachimura, Clippers ile anlaştı

Serbest oyuncu statüsündeki Rui Hachimura, ESPN'in haberine göre Los Angeles Clippers ile iki yıl ve 28 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rui Hachimura, Clippers ile anlaştı
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Serbest oyuncu statüsündeki Rui Hachimura, ESPN'in haberine göre Los Angeles Clippers ile iki yıl ve 28 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hachimura ve menajeri Darren Matsubara, serbest oyuncu döneminin başlamasının ardından Clippers ile erken aşamada anlaşma zemini oluştururken, iki taraf da transferi tamamlamak konusunda kararlıydı.

Clippers'ın ilk planı, Hachimura'yı Los Angeles Lakers ile yapılacak bir sign-and-trade anlaşmasıyla kadrosuna katmaktı. Bu nedenle Lakers'ın yaz dönemindeki hamlelerini tamamlaması beklendi.

Ancak Lakers, bu takasa onay vermedi.

Sign-and-trade ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından Clippers ile Hachimura standart bir serbest oyuncu sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Böylece Japon forvet, öncelikli tercihi olan Los Angeles'ta kariyerini sürdürme fırsatı yakaladı.

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