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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk provasına çıkıyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında 8 Temmuz Çarşamba Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk provasına çıkıyor
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Fenerbahçe, 8 Temmuz Çarşamba günü Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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