Süper Lig'de muhtemel derbi haftaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF, bu sezonki Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları paylaştı;
MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI
4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş
9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
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MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI
4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş
9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
DETAYLAR GELİYOR...