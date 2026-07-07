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Süper Lig'de muhtemel derbi haftaları

TFF, Süper Lig'de muhtemel derbi haftalarını ve fikstüre dair detayları duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:28
Süper Lig'de muhtemel derbi haftaları
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF, bu sezonki Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları paylaştı;

MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI

4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş

9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor






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