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Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki futbolcunun yarın (Salı günü) Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:33
Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
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Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir transfer için daha geri sayıma geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, milli futbolcu ile anlaştıktan sonra Midtjylland cephesinin 13 milyon Euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda tüm pürüzleri çözdü. 24 yaşındaki futbolcunun yarın (Salı) Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.

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