Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir transfer için daha geri sayıma geçti.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor, milli futbolcu ile anlaştıktan sonra Midtjylland cephesinin 13 milyon Euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda tüm pürüzleri çözdü. 24 yaşındaki futbolcunun yarın (Salı) Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor, milli futbolcu ile anlaştıktan sonra Midtjylland cephesinin 13 milyon Euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda tüm pürüzleri çözdü. 24 yaşındaki futbolcunun yarın (Salı) Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.