Juventus'tan Nicolo Zaniolo için ilk adım

Juventus, Udinese ile sorun yaşayan Nicolo Zaniolo'nun transferi için harekete geçti.
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MENAJERİYLE TEMAS
Juventus, Zaniolo'nun transferi için İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli ile temasa geçti.
TRANSFERDE AVANTAJLAR
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Zaniolo'nun Udinese ile yaşadığı maaş sorununu ve 27 yaşındaki futbolcunun transfer için istekli olmasını transferde avantaj olarak kullanmak istiyor.
AĞUSTOS AYINA KALABİLİR
Juventus Teknik direktörü Luciano Spalletti, transfer döneminde öncelikli olarak kaleci ve santrfor pozisyonlarına takviye istiyor. Bu nedenle Zaniolo'nun Juventus'a olası transferinin ağustos ayına sarkabileceği belirtildi.
15 MİLYON EURO BONSERVİS
Juventus'un, İtalyan oyuncu için Udinese'ye teklif etmeyi düşündüğü bonservisin ise 15 milyon euro olduğu yazıldı.
Udinese ile sorun yaşayan Zaniolo için İtalya'dan Napoli, Milan ve Lazio da gündeme gelmişti.
İtalyan ekibi Udinese'de geçen yıl 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
GALATASARAY TAKİPTE
Udinese, geçen yıl ortaya koyduğu performansın ardından Zaniolo'nun bonservisini 5 milyon euro bedelle Galatasaray'dan almıştı. Galatasaray'ın, Zaniolo'nun satışında yüzde 50 pay hakkı bulunuyor. Galatasaray da İtalya'da Zaniolo ile ilgili süreci yakından takip ediyor.
JUVENTUS'TAN HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid'den Brahim Diaz ile ilgilenen İtalyan ekibi, transfer sürecinin uzaması nedeniyle Udinese'den Zaniolo'yu alternatif olarak belirledi ve Zaniolo için hamlede bulundu.
MENAJERİYLE TEMAS
Juventus, Zaniolo'nun transferi için İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli ile temasa geçti.
TRANSFERDE AVANTAJLAR
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Zaniolo'nun Udinese ile yaşadığı maaş sorununu ve 27 yaşındaki futbolcunun transfer için istekli olmasını transferde avantaj olarak kullanmak istiyor.
AĞUSTOS AYINA KALABİLİR
Juventus Teknik direktörü Luciano Spalletti, transfer döneminde öncelikli olarak kaleci ve santrfor pozisyonlarına takviye istiyor. Bu nedenle Zaniolo'nun Juventus'a olası transferinin ağustos ayına sarkabileceği belirtildi.
15 MİLYON EURO BONSERVİS
Juventus'un, İtalyan oyuncu için Udinese'ye teklif etmeyi düşündüğü bonservisin ise 15 milyon euro olduğu yazıldı.
Udinese ile sorun yaşayan Zaniolo için İtalya'dan Napoli, Milan ve Lazio da gündeme gelmişti.
İtalyan ekibi Udinese'de geçen yıl 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
GALATASARAY TAKİPTE
Udinese, geçen yıl ortaya koyduğu performansın ardından Zaniolo'nun bonservisini 5 milyon euro bedelle Galatasaray'dan almıştı. Galatasaray'ın, Zaniolo'nun satışında yüzde 50 pay hakkı bulunuyor. Galatasaray da İtalya'da Zaniolo ile ilgili süreci yakından takip ediyor.