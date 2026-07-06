06 Temmuz
Portekiz-İspanya
22:00
07 Temmuz
ABD-Belçika
03:00
06 Temmuz
Cracovia-Başakşehir
18:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Avai FC
01:00
06 Temmuz
Haecken-Djurgaarden
20:00

Juventus'tan Nicolo Zaniolo için ilk adım

Juventus, Nicolo Zaniolo'nun transferi için İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli ile temasa geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 14:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Juventus'tan Nicolo Zaniolo için ilk adım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Juventus, Udinese ile sorun yaşayan Nicolo Zaniolo'nun transferi için harekete geçti.

JUVENTUS'TAN HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid'den Brahim Diaz ile ilgilenen İtalyan ekibi, transfer sürecinin uzaması nedeniyle Udinese'den Zaniolo'yu alternatif olarak belirledi ve Zaniolo için hamlede bulundu.

MENAJERİYLE TEMAS

Juventus, Zaniolo'nun transferi için İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli ile temasa geçti.

TRANSFERDE AVANTAJLAR

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Zaniolo'nun Udinese ile yaşadığı maaş sorununu ve 27 yaşındaki futbolcunun transfer için istekli olmasını transferde avantaj olarak kullanmak istiyor.

AĞUSTOS AYINA KALABİLİR

Juventus Teknik direktörü Luciano Spalletti, transfer döneminde öncelikli olarak kaleci ve santrfor pozisyonlarına takviye istiyor. Bu nedenle Zaniolo'nun Juventus'a olası transferinin ağustos ayına sarkabileceği belirtildi.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Juventus'un, İtalyan oyuncu için Udinese'ye teklif etmeyi düşündüğü bonservisin ise 15 milyon euro olduğu yazıldı.

Udinese ile sorun yaşayan Zaniolo için İtalya'dan Napoli, Milan ve Lazio da gündeme gelmişti.

İtalyan ekibi Udinese'de geçen yıl 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

GALATASARAY TAKİPTE

Udinese, geçen yıl ortaya koyduğu performansın ardından Zaniolo'nun bonservisini 5 milyon euro bedelle Galatasaray'dan almıştı. Galatasaray'ın, Zaniolo'nun satışında yüzde 50 pay hakkı bulunuyor. Galatasaray da İtalya'da Zaniolo ile ilgili süreci yakından takip ediyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.