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Milli okçular Madrid'de sahne alacak

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı yarın İspanya'da başlayacak. Başkent Madrid'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 13:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli okçular Madrid'de sahne alacak
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2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı yarın İspanya'da başlayacak. İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TÜRKİYE 16 SPORCUYLA YARIŞACAK

Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik ve makaralı yay kategorilerinde mücadele edecek. Ay-yıldızlı takımı organizasyonda 16 milli sporcu temsil edecek.

ÖNCEKİ ETAPLARDA 12 MADALYA

Milli okçular, Dünya Kupası'nın önceki etaplarında önemli dereceler elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, Meksika ayağında 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Türkiye, Çin etabında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti. Antalya ayağında ise milli sporcular 1 altın madalya kazandı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler makaralı yay: Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

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