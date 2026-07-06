Milli okçular Madrid'de sahne alacak

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı yarın İspanya'da başlayacak. İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TÜRKİYE 16 SPORCUYLA YARIŞACAK
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik ve makaralı yay kategorilerinde mücadele edecek. Ay-yıldızlı takımı organizasyonda 16 milli sporcu temsil edecek.
ÖNCEKİ ETAPLARDA 12 MADALYA
Milli okçular, Dünya Kupası'nın önceki etaplarında önemli dereceler elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, Meksika ayağında 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.
Türkiye, Çin etabında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti. Antalya ayağında ise milli sporcular 1 altın madalya kazandı.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı
Erkekler makaralı yay: Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik ve makaralı yay kategorilerinde mücadele edecek. Ay-yıldızlı takımı organizasyonda 16 milli sporcu temsil edecek.
ÖNCEKİ ETAPLARDA 12 MADALYA
Milli okçular, Dünya Kupası'nın önceki etaplarında önemli dereceler elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, Meksika ayağında 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.
Türkiye, Çin etabında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti. Antalya ayağında ise milli sporcular 1 altın madalya kazandı.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı
Erkekler makaralı yay: Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz