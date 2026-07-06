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Galatasaray'dan Nelsson için 5 milyon euro'ya ret

Galatasaray, Monza'dan Victor Nelsson için gelen 5 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 09:29
Haber: Takvim
Galatasaray'dan Nelsson için 5 milyon euro'ya ret
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Galatasaray, Victor Nelsson için Monza'dan gelen teklifi geri çevirdi.

5 MİLYON EURO'YA RET Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Verona'da geçiren Victor Nelsson için Serie A ekibi Monza'nın teklif yaptığı öğrenildi.

İtalyan ekibinin 5 milyon euro önerdiği ancak yönetimin teklifi düşük bularak kabul etmediği öğrenildi.

Yönetimin 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için daha yüksek bir teklif beklediği belirtiliyor.

AYRILIK BEKLENİYOR

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Nelsson'un Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

Victor Nelsson, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da 38 maçta forma şansı bulmuştu.  

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