Galatasaray'dan Nelsson için 5 milyon euro'ya ret

Galatasaray, Victor Nelsson için Monza'dan gelen teklifi geri çevirdi.
5 MİLYON EURO'YA RET Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Verona'da geçiren Victor Nelsson için Serie A ekibi Monza'nın teklif yaptığı öğrenildi.
İtalyan ekibinin 5 milyon euro önerdiği ancak yönetimin teklifi düşük bularak kabul etmediği öğrenildi.
Yönetimin 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için daha yüksek bir teklif beklediği belirtiliyor.
AYRILIK BEKLENİYOR
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Nelsson'un Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
Victor Nelsson, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da 38 maçta forma şansı bulmuştu.
5 MİLYON EURO'YA RET Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Verona'da geçiren Victor Nelsson için Serie A ekibi Monza'nın teklif yaptığı öğrenildi.
İtalyan ekibinin 5 milyon euro önerdiği ancak yönetimin teklifi düşük bularak kabul etmediği öğrenildi.
Yönetimin 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için daha yüksek bir teklif beklediği belirtiliyor.
AYRILIK BEKLENİYOR
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Nelsson'un Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
Victor Nelsson, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da 38 maçta forma şansı bulmuştu.