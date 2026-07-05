Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ın şartlarını sordu!

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ın transfer şartlarını sordu.
TAKAS FORMÜLÜ
Sarı-lacivertlilerde önümüzdeki günlerde takas formülünü de içeren bir teklifin Başakşehir'e iletilmesi gündemde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Başakşehir'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
TAKAS FORMÜLÜ
Sarı-lacivertlilerde önümüzdeki günlerde takas formülünü de içeren bir teklifin Başakşehir'e iletilmesi gündemde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Başakşehir'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.