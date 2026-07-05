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Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ın şartlarını sordu!

Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 15:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ın şartlarını sordu!
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ın transfer şartlarını sordu.

TAKAS FORMÜLÜ

Sarı-lacivertlilerde önümüzdeki günlerde takas formülünü de içeren bir teklifin Başakşehir'e iletilmesi gündemde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Başakşehir'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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