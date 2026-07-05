Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ne Zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Tarihi

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 10-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri nerede yapılacak?

Organizasyon, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından pehlivanlar, başpehlivanlık unvanı için kıyasıya mücadele edecek.

Kırkpınar güreşleri kaç gün sürecek?

Etkinlik toplam 3 gün sürecek.

Program kapsamında;

Boy güreşleri,

Başaltı müsabakaları,

Başpehlivanlık karşılaşmaları,

Kültürel etkinlikler

gerçekleştirilecek.

Final müsabakaları ise organizasyonun son günü olan 12 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri neden önemli?

Yaklaşık yedi asırlık geçmişe sahip olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor.

Her yıl binlerce güreşseveri ağırlayan organizasyon, Türk yağlı güreş geleneğinin en önemli etkinliği olarak kabul ediliyor.

Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final karşılaşmaları ve önemli müsabakalarının TRT Spor başta olmak üzere çeşitli yayın platformlarından canlı olarak ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın programı organizasyon öncesinde netleşecek.

Sonuç: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ne Zaman?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 10-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek. Başpehlivanlık mücadelesi ve final güreşleri ise 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.