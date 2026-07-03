Haber Tarihi: 03 Temmuz 2026 17:51 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 17:51

TUSDİL (TIPDİL) Ne Zaman 2026? 2026 TUSDİL Sınav Tarihleri Açıklandı mı?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri alanında yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar, "TIPDİL ne zaman 2026?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Akademik kariyer planlayan binlerce aday, 2026 yılı sınav takvimini yakından takip ediyor.

TUSDİL (TIPDİL) Ne Zaman 2026? 2026 TUSDİL Sınav Tarihleri Açıklandı mı?
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2026 yılı TUSDİL (TIPDİL) sınav tarihleri açıklandı.
2026 TUSDİL sınavı ne zaman yapılacak?

2026 yılında TUSDİL sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecek:

İlkbahar Dönemi: 15 Mart 2026 Pazar
Sonbahar Dönemi: 13 Eylül 2026 Pazar

Sınavlar, Ankara Üniversitesi TÖMER koordinasyonunda uygulanacak.

TUSDİL başvuruları ne zaman?

2026 TUSDİL başvuru tarihleri sınav dönemlerine göre ayrı ayrı ilan ediliyor.

Adaylar başvurularını, sınavı düzenleyen kurumun resmi internet sitesi üzerinden belirtilen tarihler arasında çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor.


TUSDİL kimler girebilir?

TUSDİL sınavına;

Tıp fakültesi mezunları,
Diş hekimleri,
Eczacılar,
Sağlık bilimleri alanındaki akademisyenler,
Uzmanlık ve akademik kariyer hedefleyen adaylar

başvurabiliyor.

TUSDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sınavı düzenleyen kurum tarafından ilan ediliyor. Adaylar sonuçlarını resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

TUSDİL puanı nerelerde kullanılıyor?

TUSDİL puanı;

Akademik başvurularda,
Doktora ve uzmanlık süreçlerinde,
Üniversitelerin yabancı dil şartı aradığı başvurularda,
Sağlık alanındaki çeşitli akademik işlemlerde

kullanılabiliyor. Kullanım şartları başvuru yapılan kurumun mevzuatına göre değişebiliyor.

Sonuç: TUSDİL (TIPDİL) Ne Zaman 2026?

2026 yılında TUSDİL sınavı 15 Mart ve 13 Eylül tarihlerinde iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Başvuru ve sonuç takvimi ise sınavı düzenleyen kurum tarafından yayımlanacak resmi duyurularla takip edilebilecek.

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