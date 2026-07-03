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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer; Yiğit Çolak

Yeni sezon öncesi hem şampiyonluk, hem de geleceğe yönelik transferler yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'dan Yiğit Çolak ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 16:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer; Yiğit Çolak
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Fenerbahçe, altyapı transferinde dikkat çeken bir hamleye imza attı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit Çolak ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ezeli rakibin altyapısında yetişen Yiğit Çolak'ın kısa süre içinde Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor. Sol kanatta görev yapan genç futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray U19 formasıyla U19 Elit A Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde görev aldı.

2008 doğumlu futbolcu, hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekerken, Türkiye U17 Milli Takımı'nda da forma giydi.

Fenerbahçe'nin, gelecek vadeden isimleri kadrosuna katma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği bu transferin, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Yiğit Çolak'ın daha önce Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye imza atmış olan Çağrı Balta ile birlikte geçtiğimiz ay idman yaptığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

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