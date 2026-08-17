Kerem Aktürkoğlu: 'Bir reaksiyon fırsatı'

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli camianın Şampiyonlar Ligi hedefine dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, taraftar desteğiyle ilk karşılaşmada avantajlı bir sonuç almak istediklerini söyledi.
'BUNU YAPABİLECEK GÜCE SAHİBİZ'
Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi hedefiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Hem camiamızın hem de taraftarımızın istediği bir Şampiyonlar Ligi hedefi var. Biz de bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Yarın da play-off'un ilk maçını oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile birlikte avantajlı bir skor almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Umarım bunu başarabiliriz."
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI DEĞERLENDİRDİ
Gençlerbirliği maçında neyin yanlış ve eksik yapıldığı yönündeki soruya yanıt veren Kerem Aktürkoğlu, lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi:
"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama başaramadık. Gerekli dersleri aldık, konuşmaları yaptık, bunun üzerine çalışmaları yaptık. Yarınki maçta bunları yapmadan, daha pozitif bir şekilde oynayıp, güzel bir birlik olup ikinci maç öncesi güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Lige kötü başlamak bazen olumsuz olabiliyor ama bu sorumluluk bize ait. Bunu terse çevirecek olan bizleriz. İnşallah yarın bunu güzel bir şekilde terse çeviririz."
'LYON MAÇI BİR REAKSİYON FIRSATI'
Kendi durumuyla ilgili de konuşan milli futbolcu, fiziksel olarak iyi hissettiğini belirtti:
"Ben gayet iyi hissediyorum. Biraz tatil sürecimiz kısa sürdü. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Her zaman sahaya odaklanıyorum. Bu sezon da güzel başladık. Daha da iyi olacağım hem takım hem de ben. Yarın da güzel bir reaksiyon fırsatı. Yarınla birlikte yeniden güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."
Kerem Aktürkoğlu, Lyon karşılaşmasına ilişkin ayrıca şu ifadeyi kullandı:
"Lyon maçı bir reaksiyon fırsatı."
'ÖNÜMÜZDE İKİ TANE 90 DAKİKA VAR'
Play-off turuna maç maç baktıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, ilk karşılaşmada avantaj elde etmek istediklerini söyledi:
"Önümüzde iki tane 90 dakika var. Maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta ikinci maç için güzel bir avantaj almak istiyoruz. Sonrasında diğer maça odaklanacağız. Umarım güzel bir başarı elde ederiz."
'KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL'
Takımdaki forma rekabetine ilişkin değerlendirmede bulunan Kerem Aktürkoğlu, bireysel tercihlerden çok takımın başarısının önemli olduğunu vurguladı:
"Kimin oynadığı önemli değil. Camia olarak, takım olarak hedeflerimiz var. Takıma herkes katkı vermek istiyor, bunun için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun. İnşallah yarın bunu bir reaksiyon olarak olumluya çeviririz."
ELEŞTİRİLERE YANIT
Kerem Aktürkoğlu, kendisine yönelik eleştiriler hakkında ise kısa bir değerlendirmede bulundu:
"Eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur muhtemelen… Eleştirileri olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum, bunu fırsat olarak görüyorum her zaman. Eleştirileri olumlu tarafa çevirebilecek olan sizsiniz. Futbolda iyi günler de var, kötü günler de. Büyük oyuncular ve büyük takımları ayıran şey, zor zamanda verdikleri reaksiyondur."
Milli futbolcu, Lyon karşılaşmasının takımın havasını değiştirmek için önemli olduğunu da belirtti:
"Lyon maçından güzel bir sonuç alırsak, bu havayı yeniden olumluya çevirebiliriz. Yarın kim oynarsa oynasın, takım için, taraftarımız ve camiamız için en iyi şekilde mücadele edecektir."
7 NUMARANIN HİKAYESİNİ ANLATTI
Kerem Aktürkoğlu, 7 numaralı formayı tercih etmesinin özel bir nedeni olmadığını belirterek Fred ile yaptığı konuşmayı anlattı:
"7 numaranın özel bir nedeni yok. Fred ile konuşmuştum ve olumlu yaklaşmıştı. 7 numarayı seviyorum. Fred ayrıldıktan sonra ben giymek istedim ve son maçta da giydim. 9 numara santrfor numarası olduğu için onun baskısı oluyor." (Gülerek)
'TARAFTARIN DESTEĞİ BİZE AYRI GÜÇ KATIYOR'
Kerem Aktürkoğlu son olarak Fenerbahçe taraftarının desteğinin takım açısından önemine değindi:
"Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Hepimizin hedefi aynı. Onlar bize çok fazla katkı, destek veriyor. Bize ayrı güç katıyorlar. Bu da bize olumlu katkı sağlıyor. Yarınki maçta da taraftarımız, sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Onların desteğiyle birlikte camiamızı mutlu etmek istiyoruz."
'BUNU YAPABİLECEK GÜCE SAHİBİZ'
Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi hedefiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Hem camiamızın hem de taraftarımızın istediği bir Şampiyonlar Ligi hedefi var. Biz de bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Yarın da play-off'un ilk maçını oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile birlikte avantajlı bir skor almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Umarım bunu başarabiliriz."
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI DEĞERLENDİRDİ
Gençlerbirliği maçında neyin yanlış ve eksik yapıldığı yönündeki soruya yanıt veren Kerem Aktürkoğlu, lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi:
"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama başaramadık. Gerekli dersleri aldık, konuşmaları yaptık, bunun üzerine çalışmaları yaptık. Yarınki maçta bunları yapmadan, daha pozitif bir şekilde oynayıp, güzel bir birlik olup ikinci maç öncesi güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Lige kötü başlamak bazen olumsuz olabiliyor ama bu sorumluluk bize ait. Bunu terse çevirecek olan bizleriz. İnşallah yarın bunu güzel bir şekilde terse çeviririz."
'LYON MAÇI BİR REAKSİYON FIRSATI'
Kendi durumuyla ilgili de konuşan milli futbolcu, fiziksel olarak iyi hissettiğini belirtti:
"Ben gayet iyi hissediyorum. Biraz tatil sürecimiz kısa sürdü. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Her zaman sahaya odaklanıyorum. Bu sezon da güzel başladık. Daha da iyi olacağım hem takım hem de ben. Yarın da güzel bir reaksiyon fırsatı. Yarınla birlikte yeniden güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."
Kerem Aktürkoğlu, Lyon karşılaşmasına ilişkin ayrıca şu ifadeyi kullandı:
"Lyon maçı bir reaksiyon fırsatı."
'ÖNÜMÜZDE İKİ TANE 90 DAKİKA VAR'
Play-off turuna maç maç baktıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, ilk karşılaşmada avantaj elde etmek istediklerini söyledi:
"Önümüzde iki tane 90 dakika var. Maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta ikinci maç için güzel bir avantaj almak istiyoruz. Sonrasında diğer maça odaklanacağız. Umarım güzel bir başarı elde ederiz."
'KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL'
Takımdaki forma rekabetine ilişkin değerlendirmede bulunan Kerem Aktürkoğlu, bireysel tercihlerden çok takımın başarısının önemli olduğunu vurguladı:
"Kimin oynadığı önemli değil. Camia olarak, takım olarak hedeflerimiz var. Takıma herkes katkı vermek istiyor, bunun için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun. İnşallah yarın bunu bir reaksiyon olarak olumluya çeviririz."
ELEŞTİRİLERE YANIT
Kerem Aktürkoğlu, kendisine yönelik eleştiriler hakkında ise kısa bir değerlendirmede bulundu:
"Eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur muhtemelen… Eleştirileri olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum, bunu fırsat olarak görüyorum her zaman. Eleştirileri olumlu tarafa çevirebilecek olan sizsiniz. Futbolda iyi günler de var, kötü günler de. Büyük oyuncular ve büyük takımları ayıran şey, zor zamanda verdikleri reaksiyondur."
Milli futbolcu, Lyon karşılaşmasının takımın havasını değiştirmek için önemli olduğunu da belirtti:
"Lyon maçından güzel bir sonuç alırsak, bu havayı yeniden olumluya çevirebiliriz. Yarın kim oynarsa oynasın, takım için, taraftarımız ve camiamız için en iyi şekilde mücadele edecektir."
7 NUMARANIN HİKAYESİNİ ANLATTI
Kerem Aktürkoğlu, 7 numaralı formayı tercih etmesinin özel bir nedeni olmadığını belirterek Fred ile yaptığı konuşmayı anlattı:
"7 numaranın özel bir nedeni yok. Fred ile konuşmuştum ve olumlu yaklaşmıştı. 7 numarayı seviyorum. Fred ayrıldıktan sonra ben giymek istedim ve son maçta da giydim. 9 numara santrfor numarası olduğu için onun baskısı oluyor." (Gülerek)
'TARAFTARIN DESTEĞİ BİZE AYRI GÜÇ KATIYOR'
Kerem Aktürkoğlu son olarak Fenerbahçe taraftarının desteğinin takım açısından önemine değindi:
"Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Hepimizin hedefi aynı. Onlar bize çok fazla katkı, destek veriyor. Bize ayrı güç katıyorlar. Bu da bize olumlu katkı sağlıyor. Yarınki maçta da taraftarımız, sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Onların desteğiyle birlikte camiamızı mutlu etmek istiyoruz."