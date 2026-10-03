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Kevin De Bruyne: "Eleştirileri kafama takmıyorum!"

Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atan Kevin De Bruyne, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 00:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kevin De Bruyne: 'Eleştirileri kafama takmıyorum!'
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Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atan Kevin De Bruyne, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli futbolcu, kamp sürecindeki performansından memnun olduğunu belirterek, "Yorgun hissediyorum. Kampın başında kendimi iyi hissettiğimi söylemiştim. Sanırım üç iyi maç geride bıraktım. Böyle devam etmek istiyorum." dedi.

"VAN BOMMEL'İN FUTBOL TARZI BANA DAHA UYGUN"

Van Bommel'in oyun anlayışı hakkında konuşan De Bruyne, "Sanırım Van Bommel'in futbol tarzı bana daha uygun. Her zaman agresif bir şekilde ileriye baskı yapmak istiyorum. Ayrıca hücumda da agresif olmak istiyorum. Etrafımdaki arkadaşlar çok enerjik. Ama bu futbol tarzı bana daha uygun." ifadelerini kullandı.

Fiziksel durumuna da değinen yıldız futbolcu, "Ayrıca fiziksel olarak da geçen yıla göre daha iyi durumdayım." diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERİ KAFAMA TAKMIYORUM"

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan De Bruyne, "Eleştirileri kafama takmıyorum. Kendime karşı eleştirel bir bakış açım var. Antrenmanlarda ve maçlarda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. En önemlisi, futboldan keyif almam." sözlerini kullandı.

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