Fransa ile İtalya puanları paylaştı

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 3'te Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fransa'nın golünü 55. dakikada Michael Olise kaydetti. İtalya'ya beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Alessandro Bastoni attı.
Bu sonucun ardından Fransa, puanını 7 yaptı. İtalya ise 4 puana yükseldi.
Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Fransa, Belçika'yı konuk edecek. İtalya, Türkiye'yi konuk edecek.
Fransa'nın golünü 55. dakikada Michael Olise kaydetti. İtalya'ya beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Alessandro Bastoni attı.
Bu sonucun ardından Fransa, puanını 7 yaptı. İtalya ise 4 puana yükseldi.
Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Fransa, Belçika'yı konuk edecek. İtalya, Türkiye'yi konuk edecek.