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Fransa ile İtalya puanları paylaştı

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 3'te Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 23:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fransa ile İtalya puanları paylaştı
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UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 3'te Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fransa'nın golünü 55. dakikada Michael Olise kaydetti. İtalya'ya beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Alessandro Bastoni attı.

Bu sonucun ardından Fransa, puanını 7 yaptı. İtalya ise 4 puana yükseldi.

Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Fransa, Belçika'yı konuk edecek. İtalya, Türkiye'yi konuk edecek.

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