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Fenerbahçe'nin stat projesinde gelişme!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artış projesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık mimari, statik ve betonarme proje bedelini karşılayacağını açıkladı.

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calendar 02 Ekim 2026 13:03
Haber: AA
Fenerbahçe'nin stat projesinde gelişme!
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artış projesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık mimari, statik ve betonarme proje bedellerini karşılayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'YE DESTEK VERMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Sarı-lacivertli kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda stadın kapasitesinin artırılmasına ilişkin konuşmasının yanlış anlaşıldığını aktaran Özbağı, "Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır. Yaklaşık 50 milyon avro olarak öngörülen inşaat harcamasının ise kulübümüz tarafından sponsorluk, loca ve kombine satışlarından elde edilecek gelirlerle karşılanması planlanmaktadır. Şahsen karşılayacağımı belirttiğim tutar ise mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanma bedelidir. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermekten onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"KASIM AYINDA İNŞAATA BAŞLAYACAĞIZ"

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda stat kapasitesinin artırılmasına ilişkin projeyi tanıttıklarını hatırlatan Özbağı, "Başkanımız Aziz Yıldırım, bizlere stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını ve bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Kongrede bunu sunduk. Proje, büyük beğeni topladı. Kongreyi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık. Şu anda projeler bitti. Projeler, onay safhasında. Muhtemelen kasım ayı ortasında inşaata başlayacağız. 12 ayda bitmesini tahmin ediyoruz. 2027 yılının kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
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