Türkiye'de TikTok kapandı mı, kapatılacak mı?

29 Eylül 2026 itibarıyla TikTok'un Türkiye genelinde tamamen kapatıldığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Güncel haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya başka bir resmî makam tarafından platformun tamamını hedef alan yeni bir erişim engeli duyurulmuş değil. Bazı kullanıcıların uygulamada video yükleme, akış yenileme ya da bağlantı sorunları yaşaması ise tek başına ülke çapında erişim engeli anlamına gelmiyor. Bu tür sorunlar teknik arızalardan, bölgesel bağlantı problemlerinden veya uygulama kaynaklı kesintilerden de kaynaklanabiliyor. Peki, TikTok kapandı mı, kapatılacak mı? İşte, son dakika TikTok'a erişim engeli gelişmeleri

Şu an için TikTok'un Türkiye'de belirli bir tarihte tamamen kapatılacağını gösteren kesinleşmiş ve resmî bir karar bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan "10 Ekim'de" veya "1 Kasım'da TikTok kapanacak" şeklindeki tarih iddiaları da resmî bir belgeyle doğrulanmış değil.

Bu nedenle, herhangi bir kurum açıklaması veya yargı kararı yayımlanmadıkça söz konusu paylaşımların iddia düzeyinde değerlendirilmesi gerekiyor.

TikTok'un kapanacağı yönündeki iddiaların yayılmasında, ABD'nin Alabama eyaletinde platform hakkında yürütülen hukuki süreçte varılan uzlaşmanın da etkili olduğu görülüyor. Bu süreçte TikTok'un çocukların uygulamayı aşırı kullanmasına yol açacak şekilde tasarlandığı iddiaları ele alındı.

Alabama'daki uzlaşma kapsamında çocuk kullanıcılar için günlük iki saatlik kullanım sınırı, gece ve okul saatlerinde erişim kısıtlamaları ve ebeveyn denetimlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülüyor. Şirketin ayrıca 100 milyon dolar ödeme yapması kararlaştırıldı.

Ancak bu karar Alabama'daki davanın kapsamıyla sınırlı. Söz konusu uzlaşma, Türkiye'de TikTok'un kapatıldığı veya Türkiye'deki tüm kullanıcılar için yeni bir erişim yasağı getirildiği anlamına gelmiyor.