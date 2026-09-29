Lemina için Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a telefon

Kocaelispor, savunma hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın Gabonlu ön liberosu Mario Lemina'yı hedef tahtasına koydu. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, hem ön libero hem de stoper mevkiinde görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyu listenin başına yazdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LEMINA İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Ligin 4. haftasında Başakşehir maçında sakatlanan Lemina bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maça çıktı. Sözleşmesi 2028 Haziran'a kadar devam eden deneyimli futbolcu, daha önce Başakşehir'in de radarındaydı; ancak taraflar mali konularda uzlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.
Kocaelispor yönetimi, ara transfer döneminde Gabonlu yıldızı kadroya katmak için görüşmeleri hızlandırdı.
OKAN BURUK'A LEMINA TELEFONU
Selçuk İnan'ın Okan Buruk ile yaptığı telefon görüşmesinde Galatasaray teknik patronunun, "O bölgeye transfer yaptığımız takdirde Lemina'yı gönderebiliriz" mesajını ilettiği belirtiliyor.
Yeşil-siyahlılar, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını kullanacak.
MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜYOR
Ligin 4. haftasında Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Lemina'nın, milli aranın ardından yeniden forma giymesi bekleniyor.
Ligin 4. haftasında Başakşehir maçında sakatlanan Lemina bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maça çıktı. Sözleşmesi 2028 Haziran'a kadar devam eden deneyimli futbolcu, daha önce Başakşehir'in de radarındaydı; ancak taraflar mali konularda uzlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.
Kocaelispor yönetimi, ara transfer döneminde Gabonlu yıldızı kadroya katmak için görüşmeleri hızlandırdı.
OKAN BURUK'A LEMINA TELEFONU
Selçuk İnan'ın Okan Buruk ile yaptığı telefon görüşmesinde Galatasaray teknik patronunun, "O bölgeye transfer yaptığımız takdirde Lemina'yı gönderebiliriz" mesajını ilettiği belirtiliyor.
Yeşil-siyahlılar, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını kullanacak.
MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜYOR
Ligin 4. haftasında Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Lemina'nın, milli aranın ardından yeniden forma giymesi bekleniyor.