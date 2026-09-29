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Lemina için Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a telefon

Kocaelispor, Lemina için Galatasaray ile temas kurarken Selçuk İnan'ın Okan Buruk'la yaptığı telefon görüşmesinde transfer için yeşil ışık yandığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylï¿½l 2026 10:14
Haber: Sabah
Lemina için Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a telefon
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Kocaelispor, savunma hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın Gabonlu ön liberosu Mario Lemina'yı hedef tahtasına koydu. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, hem ön libero hem de stoper mevkiinde görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyu listenin başına yazdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LEMINA İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Ligin 4. haftasında Başakşehir maçında sakatlanan Lemina bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maça çıktı. Sözleşmesi 2028 Haziran'a kadar devam eden deneyimli futbolcu, daha önce Başakşehir'in de radarındaydı; ancak taraflar mali konularda uzlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

Kocaelispor yönetimi, ara transfer döneminde Gabonlu yıldızı kadroya katmak için görüşmeleri hızlandırdı.

OKAN BURUK'A LEMINA TELEFONU

Selçuk İnan'ın Okan Buruk ile yaptığı telefon görüşmesinde Galatasaray teknik patronunun, "O bölgeye transfer yaptığımız takdirde Lemina'yı gönderebiliriz" mesajını ilettiği belirtiliyor.

Yeşil-siyahlılar, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını kullanacak.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜYOR

Ligin 4. haftasında Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Lemina'nın, milli aranın ardından yeniden forma giymesi bekleniyor.  

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