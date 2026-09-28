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Beşiktaş, Belaruslu genç yeteneği kadrosuna kattı!

Beşiktaş, altyapı yapılanmasını güçlendirme çalışmaları kapsamında 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 20:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş, Belaruslu genç yeteneği kadrosuna kattı!
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Beşiktaş, A Takım'ın yanı sıra altyapı yapılanmasını da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, son olarak FK Minsk forması giyen 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev'i kadrosuna kattı.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcunun transfer sürecini tamamlamak üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Drachev'in ailesinin de işlemlerinin yapıldığı ve birlikte İstanbul'da kalacakları aktarıldı.

18 yaşındaki futbolcunun FK Minsk'ten ayrılmasının ardından Beşiktaş'a geçiş sürecinin başladığı ve genç oyuncunun siyah-beyazlıların altyapısında çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Orta saha pozisyonunda görev yapan Drachev, kulüp kariyerinde FK Minsk formasıyla 18 karşılaşmada görev yaptı.

Genç futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ

Belarus'un alt yaş kategorilerinde forma giyen Drachev, Belarus U19 Milli Takımı'nda da görev yaptı.

18 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle birlikte kariyerini Türkiye'de sürdürmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN GENÇLERE YATIRIMI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, A Takım kadrosunun yanı sıra altyapı yapılanmasına da genç oyuncular kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Zakhar Drachev de Beşiktaş'ın altyapısına dahil ettiği genç futbolculardan biri oldu.

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