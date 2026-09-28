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Endrick: "Bize sunulanlar için şükretmeliyiz"

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın genç forveti Endrick, profesyonel futbolcuların yaşadığı baskıya ve mesleğin sunduğu imkanlara ilişkin konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 15:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Endrick: 'Bize sunulanlar için şükretmeliyiz'
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Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın genç forveti Endrick, profesyonel futbolcuların yaşadığı baskıya ve mesleğin sunduğu imkanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TV Globo'ya verdiği röportajda futbolcuların yoğun baskı altında olduğunu kabul eden Endrick, buna rağmen futbolun sağladığı fırsatlar için minnettar olmaları gerektiğini söyledi:

"FUTBOLUN BİZE SUNDUKLARI İÇİN ŞÜKRETMELİYİZ"

"Biz futbolcular büyük bir baskı yaşıyoruz ama futbolun bize sundukları için şükretmeliyiz. Elbette gergin anlar oluyor. Ancak futbol, ailelerimizin hayatını değiştirebilecek güzel şeyler de veriyor."

"ASIL ZOR OLAN..."

Futbolculuğun zorlukları olsa da ağır bir meslek olarak görülmemesi gerektiğini belirten Brezilyalı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolcu olmak zor değil. Evet, güçlükler yaşanıyor ama futbolculuğun başlı başına ağır bir meslek olduğu söylenemez. Asıl zor olan, işe gitmek için sabah 5'te kalkıp pazartesiden pazara kadar çalışan insanların hayatı."

"AİLELERİMİZİN HAYATINI DEĞİŞTİREBİLECEK PARALAR KAZANIYORUZ"

Endrick, futbolcuların sevdikleri işi yaparken ailelerinin yaşamını değiştirebilecek gelir elde ettiğini vurguladı:

"Futbol dünyasının içindeyiz, sevdiğimiz işi yapıyoruz ve ailelerimizin hayatını değiştirebilecek paralar kazanıyoruz. Bunun için yapmamız gereken tek şey Tanrı'ya şükretmek."

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