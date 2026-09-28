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Kocaelispor'da Haidara krizi

Kocaelispor'da Gaziantep FK maçında sakatlanan Massadio Haidara'nın uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali, teknik heyeti alternatif arayışına yöneltti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 08:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da Haidara krizi
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Kocaelispor'da Gaziantep FK maçında sakatlanan Massadio Haidara'nın uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali teknik heyeti harekete geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil- siyahlılarda Teknik Direktör Selçuk İnan'ın yoğun maç takvimi içerisinde bu bölgedeki eksikliği gidermek için yeni bir plan hazırlaması bekleniyor.

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