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Beşiktaşlı basketbolcu DaQuan Jeffries, ameliyat edildi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, sol el bileğindeki kemikte tespit edilen kırık nedeniyle ameliyat edildi. Jeffries'in rehabilitasyon sürecine başlandığı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 22:54
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaşlı basketbolcu DaQuan Jeffries, ameliyat edildi
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilen Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandı.

Açıklamada, "DaQuan Jeffries'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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