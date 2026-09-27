Beşiktaşlı basketbolcu DaQuan Jeffries, ameliyat edildi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilen Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandı.
Açıklamada, "DaQuan Jeffries'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "DaQuan Jeffries'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.