Galatasaray'da gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Okan Buruk hakkında vereceği karara çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen tecrübeli teknik adamın 1-3 maç arasında ceza almasının beklendiği öne sürüldü.
DERBİ TEHLİKESİ
Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un 3 maç ceza alması halinde Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının başında olması mümkün olmayacak.
Galatasaray yönetiminin ise Buruk için 1 maçlık ceza beklediği belirtildi.
KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRABİLİR
Okan Buruk'a 1 maç ceza verilmesi halinde sarı-kırmızılı teknik adam, 9 Ekim'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.
PFDK'nın vereceği nihai kararın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
SARALOĞLU TAKIMI YÖNETECEK
Buruk'un cezalı olması durumunda Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun yer alacağı aktarıldı.
Saraloğlu, geçen sezon Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada cezalı olan Okan Buruk'un yerine takımın başında sahaya çıkmıştı.
İrfan Saraloğlu ayrıca 2018 yılında Akhisar'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada da takımın bir numaralı sorumlusu olarak görev yapmıştı.Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'un PFDK'dan 1-3 maç arasında ceza alması bekleniyor.
DERBİ TEHLİKESİ
Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un 3 maç ceza alması halinde Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının başında olması mümkün olmayacak.
Galatasaray yönetiminin ise Buruk için 1 maçlık ceza beklediği belirtildi.
KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRABİLİR
Okan Buruk'a 1 maç ceza verilmesi halinde sarı-kırmızılı teknik adam, 9 Ekim'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.
PFDK'nın vereceği nihai kararın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
SARALOĞLU TAKIMI YÖNETECEK
Buruk'un cezalı olması durumunda Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun yer alacağı aktarıldı.
Saraloğlu, geçen sezon Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada cezalı olan Okan Buruk'un yerine takımın başında sahaya çıkmıştı.
İrfan Saraloğlu ayrıca 2018 yılında Akhisar'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada da takımın bir numaralı sorumlusu olarak görev yapmıştı.Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'un PFDK'dan 1-3 maç arasında ceza alması bekleniyor.