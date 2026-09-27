CANLI | Fenerbahçe mali kongresi

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı düzenleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayan toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrası gerçekleştiriliyor
CANLI İZLE | FENERBAHÇE OLAĞAN MALİ GENEL KURUL
10.58 Orhan Demirel: "3 aylık dönemimizde Fenerbahçemiz önemli sportif başarılara imza atmıştır. Futbol A Takımımız, Süper Lig'i 74 puanla ikinci sırada tamamlamıştır ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele etme hakkı kazanmıştır. U14, U15 takımlarımız şampiyon olmuş, U17 takımımız üçüncülük kazanmıştır. U13 Takımımız, Hırvatistan'da ve Rodos'ta kupalar kazanmıştır. Kadın Futbol Takımımız, ilk kez lig şampiyonu olmuştur. Erkek Basketbol Takımımız Final Four'a yükselmiş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştur. Kadın Basketbol Takımımız, üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşmıştır. Euroleague finalinde şampiyon olmuştur. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Eurocup-1 ve Süper Lig şampiyonu olmuştur. Voleybolda kadın takımımız Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada bitirdi. Erkek Voleybol Takımımız, Cev Challenge Cup'ta mücadele etme hakkı kazanmıştır."
11:00 Orhan Demirel: "4 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen silahlı saldırı unutulmamıştır. Fenerbahçe'yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olayları unutturulmamıştır."
"AZİZ YILDIRIM 'ÇIK ANLAT' DEDİ"
11:06 Orhan Demirel: "Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak üzere seçilmişti. Bu nedenle 2026/27 sezonuna ait gelirler, kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır. Cuma günü Aziz Yıldırım Bey ile bir araya geldik. 'Ben önden kullanılan paraları anlatacağım, sen de çık nereye harcadığınız anlatın ki bütün kongre üyelerimiz maddi durumu bilsin, gerçeği görsün herkes' dedi. Ben de bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu, ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, ne bıraktığımız, gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi anlatmak istiyorum."
"TABLOYU ANLATIYORUM"
11:09: Orhan Demirel: "2018'den bu yana olan tabloyu anlatmak istiyorum. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon Euro banka borcu, 34 milyon Euro da ticari borcu vardı. Toplamı 381 milyon Euro'ydu. Eylül 2025'te banka borcu 83 milyon Euro'ya düştü, ticari borç ise 193 milyon euro'ya ulaştı. Önemli olan banka ve ticari borçlardır. Biz ne yaptık gelince; kolej arsası satıldı, Ülker Arena arsası değerlendirildi deniyor, ne yaptığımızı anlatıyorum. Biz 83 milyon Euro olan banka borcunu sıfırladık. 193 milyon Euro olan ticari borcu, 187 milyon Euro'ya düşürdük. Bu paralar bu borçlarda kullanılmıştır. Diğer tüm arsalar, Ankara, Kayseri, Antalya, Gebze veya ne kadar taşınmaz varsa kulübün sahip olduğu mallardır."
11:10 Orhan Demirel: "5 tane ara transfer yapıldı. Bunlara çok paralar ödendi, bütün Ülker Arena parası oraya gitti diye algılar yapıldı. Hepsini tek tek anlatayım. Guendouzi'nin borcu 4 yılda ödenecektir. Sidiki Cherif 5 yıllığına alınmış idi, yıllara sair ödenecekti bonservis bedeli. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Dolayısıyla toplam bonservisi düşük olsa da maaşına yedirilmiş giderleri vardır."
11:13 Orhan Demirel: "Kullanılan paralar, borç kapatmaya gitmiştir. Ayda 21-22 milyon Euro genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir. Geldiğimizde 190.5 milyon Euro nakit açığı problemi vardı. Zaman içerisinde arsaların değerlendirilmesi, sponsorluk gelirlerinin kullanılmasıyla birlikte bu tablo borçların kapanmasında kullanılmıştır."
11:15 Orhan Demirel: "Biz kulübe ne bıraktık? 2026/27 sonuna kadar seçilmiştik biliyorsunuz. Önden kullanıldığı söylenen paralar, bizim dönemimize aitti. Aralıkta kullandık çoğunu, nakit akışı için. Bizim dönemimizi aşan, 2027/28 dönemi için kullandığımız paranın toplamı 22 milyon Euro'dur. Kendi dönemimiz için kullandığımız para 21 milyon Euro'dur. Bu da kulübün 1 aylık gideridir."
11:25 Orhan Demirel: "Passolig, diğer kulüplerden fazla olmak üzere 10 milyon Euro bonus hediye etti. Passolig gelirlerimizden düşmüyor, normal gelirinden 3.5 milyon Euro kredi kullandık, kombineler kullanıldığında bu 3.5 milyon Euro oradan düştü. 10 milyon Euro tamamen bonus."
11:27 Orhan Demirel: "Geldiğimizde şunu gördük, üniversite bizim değil. Sadece lisans hakkını kullanıyoruz. Daha önceki yıllarda yapılmış anlaşmalarla sahibi biz olmaktan çıkmışız. Biz kontratta yazdığı gibi 2 yıl önce görüşmeler başlar denildiği için lisans anlaşmamızı görüşmeye başladık. Bir takım kazanımlar sağladık. Yılda 4 milyon lira alınan bedel, bizim anlaşmamızda 4 milyon Euro'ya çıktı. Öğrenci başına 1.000 lira alınıyordu, 200 Euro'ya çıktı. Lisans anlaşması imzalamasak ne olurdu, üniversite zaten Medicana'nın. Biz kazanımları almamış olurduk. Aziz Bey'in alacağı her türlü kararın arkasındayız üniversite konusunda."
11:40 Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina: "Varlıklar toplamımız 26 milyar 422 milyon; kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız dönem zararı dahil eksi 1 milyar 399 milyon TL'dir."
"KORKUNÇ BİR TABLO"
11:48 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Genel kurulumuza rakamları şeffaf paylaşmak zorundayız. 2025/26 sezonunda gelir gider açısından korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükü hızlanarak artıyor. 31 Mayıs 2024'te borç toplamı 398 milyon Euro'dur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon Euro'ya ulaşmış, 21 Eylül 2025 tarihinde 592 milyon Euro'ya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurullarının hazırlattığı bağımsız denetim kurulu raporlarında mevcuttur."
"2025/26'DA 611 MİLYON EURO HARCANDI"
11:51 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Elimdeki raporu okuyorum, bu rapor bizim raporumuz değil. Kulübümüzün yıllık geliri 457 milyon Euro olmasına rağmen 1 yılda harcanan para 611 milyon Euro! Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025/26!"
"524 MİLYON EURO BORÇ BIRAKILDI"
11:54 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Asıl beni en çok üzen konu; Ataşehir'den gelen kaynak 45 milyon Euro, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak, 3. sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı 132 milyon Euro. Biz bu aktifleri kaybettik. 2025/26 sezonunda biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki kıymetli arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik. Finansal borcu kapattık diyor beyefendi ama toplam borç yükü azalmadı. Astronomik rakamlara ulaşıldı. Toplam borç yükü 524 milyon Euro olarak bırakıldı. Harcanan 132 milyon Euro'ya rağmen toplam borç 524 milyon Euro olarak bırakıldı."
11:57 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Bunları bilmiyor muydunuz diyeceksiniz, bu kadarını bilmiyorduk. Her şeye hazırlıklı geldik. Biz her şeye hazırlıklı geldik.
Bilmediğimiz ne var? Chobani'den 24 milyon Euro erken alındığını görüyoruz. adidas'dan 8 milyon Euro erken alınmış. Passolig'e 5 yıllık taahhüt verilmiş. Bonus diyorlar, 4.5 milyon Euro'sunu temlik etmişsiniz, nasıl bir bonus? 4.5 milyon Euro kombine gelirlerinden kesildi, ne bonustu! Bunların hepsi harcandı, bunların hepsi yendi!
QNB Finansbank'tan alınan 7 milyon Euro nakit avans mahsup ediliyor şu an. Diğer sponsorluk anlaşmalarından gelecek yıllara ait 4 milyon Euro alınmış. 1907 Tribünü'nün tamamı satılmış ve harcanmış. Bizim dönemimizden 20 milyon Euro alınmış."
11:59 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Geçmiş dönem sporcu borçları, bize devreden 13.6 milyon Euro! Teknik kadro borçları 2.6 milyon Euro! Geçmiş dönem futbolcu bonservis borçları vadesi geçmiş 10.5 milyon Euro, geçmiş dönem vadesi geçmiş menajer borcu 10.3 milyon Euro! Elle tutulur hiçbir tarafı yok bunun!"
AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI
Aziz Yıldırım: "Çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli bir mali kongresi başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda bilmem nerede öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım..."
Aziz Yıldırım: "Söz verdik takımı Şampiyonlar Ligine götürdük,şimdi de sırada şampiyonluk var... Bu sene bu takımı şampiyon yapacağız göreceksiniz!"
Aziz Yıldırım: "Seneye şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağım, bunu bilin! Şampiyon yapacağım!"
"NİYETİMİ BOZUYORSUNUZ, ABDESTİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
- Aziz Yıldırım: "Gelelim Orhan Beylere, Sadetin Bey'in hikayesine. Paraları yemişsiniz. Orhan hiç savunmayın. En-Nesyri 8 milyon gelmiş, En-Nesyri'yi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin Euro'ya satın almış. 2.950 taksitlerle 6 milyon bonservisi ödenmemiş. Nisanda taksidi geliyor, ödemiyorsunuz. FIFA'dan bize yazı geliyor, Haziran 15'te. Hepsi belgeli. Bize getiriyorlar, 'ödememiz lazım' ödüyoruz. Ne kadar para ödedim anlatacağım, ne kadar para girdi. UEFA yazışmalarını anlatacağım. Ödemiyorsunuz ceza geliyor. Bir tanesi de yeni, birincisini ödedim, ikincisini de pazar günü gönderdik, problem değil. 6 milyonu ben ödüyorum bak. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu cuk diye götürdünüz. Erkek gibi yedik deyin. Bak Orhan niyetimde yok, niyetimi bozuyorsunuz. Abdesti değiştireceğiz."
Aziz Yıldırım: "Sidiki Cherif'i sattık, evet sattık! Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, 'bu futbolcu' deyip gelip almadılar. Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon Euro'ya sattık! Gittiği yerde de daha oynayamıyor! Çok büyük oyuncuydu ondan sattınız değil! Yüzde 5'i yetiştirme payı, gitti. Yüzde 10 komisyon veriyoruz. Geri kalan parayı da alırken 16 milyon Euro daha bonservis ödenecek parası var. 18 de olabilir. 18 mi, 18'miş. O gelen parayı da 1 hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak şubatta tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki mal satıp bonservise harcanamaz, sorunlu olur diye madde koyduracağım. Biz yemeyeceğiz yani."
Aziz Yıldırım: "Şu kadar para bıraktık diyorsunuz, ben seneye, ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım, ne VIP ne kombine satacağım, hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahibi olacak. 100 milyon Ataşehir'den bıraktık diyorsun, 90-95 gelecek. Orada da mart nisana kadar 1 lira gelecek para yok. Söylesene buradan! 100 milyon çakıyorsun. Nisan mayısa kadar para gelemez oradan. Ancak Özgür Bey kendi payından yaparsa bir şey gelir ancak. Çık söyle! Benden sonraki yönetime 100 milyon kalacak, kullandırmayacağım."
Aziz Yıldırım: "Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonu peşin alınmış, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin Euro gitti. Yediniz mi ne yaptınız! Hangi borç! Bak cesaretli yürekli olun!"
Aziz Yıldırım: "2018'de Aziz Yıldırım 612 milyon Euro borç yazıyorsun! Ayıp ya! Sen benden mi devraldın! Gelip Sayın Ali Koç söylesin, sen niye söylüyorsun! Daha bitmedi!"
Aziz Yıldırım: "Szymanski'yi 10 milyona satmışsınız, 4 milyon 300 peşin almışsınız, 5.700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. En-Nesyri'de gelen para 8.5, iki taksit gelecek, biri eylülde, biri bir dahaki sene."
Aziz Yıldırım: "Orhan konuşsun, Orhan tırıvırı. Chobani'den 20 milyon aldınız da 10 milyonu bu senenin. 10 milyon eksi. 141 milyon Euro parayı almışsınız yemişsiniz. Geldiğinizde Ali Beyler 24 milyon Euro bankada para bırakmış. 7 milyon da siz bize bıraktınız. Sermaye artırımından 75-76 milyon, onla Bankalar Birliği kapatmışsınız. Yaptığınız bir şey yok."
Aziz Yıldırım: "10 Haziran'da mazbata aldık. Kante'nin menajeri devamlı arıyor bizimkileri, muhasebeyi falan. Alacağım var 3 milyon ekstra, bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik. Biz dedik ki 3 milyon ödenecek anlaşma yok bizde. Adam anlaşmayı gönderdi. İçinizden iki arkadaş, Kante ile sözleşme yapıyor. Çağlar'ın sözleşmesini feshedersek, menajere 3 milyon Euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz, temmuz başı. Ben görevdeyim ya. Biz imzalamıyoruz, siz imzalıyorsunuz. Bunu halledeceksiniz. Mahkemeyse mahkeme. Siz ödeyeceksiniz."
Aziz Yıldırım: "Üniversite için 10 sene çalıştım. 2018'in başında Ankara'ya gittim, izin aldık ve üniversiteyi açtık. Sayın Vefa Küçük ve Recep Bey'le binayı kiraladık. Sonra biz ayrıldıktan sonra yapmadılar, bunu kiraya verdiler. Sorun yok. Ama sıkıntı şu: Üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Siz suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız. Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimsenin malına çökemez. Önceki yönetimi ibra etmeyeceğim, haberiniz olsun. Gelin burada anlatın. Benim başkanlık gibi bir derdim yok. Ben çocuklar için buradayım. Kızım Yaz, doğumhaneye Fenerbahçe marşı ile girip çıktı."
Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin malına çökme var, çökme! Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez! Bunu da bilsin herkes, öyle bir şey yok!"
Aziz Yıldırım: "Siz yönetim olarak suçlusunuz. Sizi ibra etmeyeceğim. Haydi beyler! Anonim şirkette de yapmayacağım!"
Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin parası çok! Şu an kasada 77 milyon Euro para var! Haberiniz olsun."
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Sayın Başkanımız her zamanki gibi, kulübe verdiği emekler nedeniyle hak ettiği saygı nedeniyle 9 ay görev almış yönetime, bizden önceki yönetimlere ve kendisinin 20 yıl Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon Euro teslim aldığı borcu kendi döneminde 612 milyon Euro borçla bırakıldığını, ben bilmiyorum, 30 senedir Fenerbahçe' nin aktif içindeyiz, her şeye hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi, bizden önceki yönetimin de sorumluluğu yokmuş gibi ne güzel bulunmuş bir Sadettin Saran ve yönetimi, vurun abalıya! 9 ay içinde tüm sorumluluk bunlarda, yıkalım bunların üstüne, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yürütülüyor!"
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Sayın Başkanın kongredeki adaylığında destekledim. Fenerbahçe'yi yöneteceklerin ayaklarının yere basması gerektiğini söyledim. Fenerbahçe hayallerle yönetilmez dedim. Toplam 20 yılda 612 milyon Euro borç var, borç aynı yerinde sayıyor. Bunun kaynağı Sadettin Saran ve yönetim kurulu mu! Alkışlıyorsunuz! Neyi evet! Buradan diyeceksiniz şu arkadaş yedi, bunu yedi, yakaladım, mahkeme orada demenizi bekliyorum. Algıyla sosyal medyada konuşuyorsunuz! Neyi bulduk, neyi yaptık, neyi yakalandık! Çoluğumuzun çocuğumuzdan rızkından ayırdık, görev aldık."
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "9 bin imza topladığınız dönemde Sayın Ali Koç'a karşı kazandık. Siz 2 kere yenildiniz Ali Koç'a. Lütfen ya!"
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "30 senedir sizi tanıyorum Sayın Başkan. Size saygım fazla, bunu biliyorsunuz. İnanılmaz hürmet ediyorum size ama biz neyi çaldık, neyi yedik. Hiç adını bilmediğimiz oyuncuların taksitlerini önümüze koydular, 2 yılda 79 milyon Euro geçmiş dönemde oluşturulan ve üzerimize bırakılan faiz yüküydü. Bakın ana para değil. Gelirleri elde ettiğimizde, yönetimde ilk konuştuğumuzda derhal bu kanayan yaradan, faizden kurtulmamız lazım. Bir an evvel bunun için aksiyon aldık. Bankalar Birliği'ni kapatmayabilirdik. Dağ gibi gelen 25 yıllık faiz yüküyle kulüp karşı karşıya! Bunun sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi, Allah aşkına ya! Geçmişi unutamazsınız, bu kulüp 27 yıldır gelen döngüyle kar topu gibi borç büyüyor kar topu gibi!"
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Fenerbahçe tarihindeki gelirleri önden aldınız, harcadınız, yediniz diyorsunuz. Fenerbahçe'de ilk defa yapılmış değil, geçmişte defalarca kez yapılmıştır. Biz bir an evvel faiz yükünden kurtulmak adına ciddi pozisyon aldık. 27 yılda oluşan borcu cebimizden kapatmadık. 4 milyar TL Bankalar Birliği borcu kapatıldı. Bugün ortada hala 750 milyon Euro borç var belki hala. 690 milyon Euro diyor inanılmaz para harcadınız diyor. Böyle bir para hareketi yok ki! Tamamen algı! Böyle bir para çıkışı yok!"
Aziz Yıldırım: "Yanlış konuşuyorsun! Ben algı operasyonu yapmaya gelmedim, bunu bilin! Gerçeği söylüyoruz biz!"
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Kante ile ilgili Sayın Başkan bize yetki verdi, 'Sayın Ertan Torunoğulları, Kante'yi satın' dedi. Ertan Torunoğulları, Kante'yi satmak için kulübün menfaatleri için gerekeni yaptı, Oğuz Çetin 1 kere telefonlarına çıkmadı."
Aziz Yıldırım: "Beni arasaydınız. Cihan Kamer'i arasaydınız."
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Ne olur, Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin."
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Sevgili İlker, telefonu kapat bir cevap dinle! Algı operasyonu falan ağır ithamlarda bulunuyorsun, güzel değil."
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Burada sana kibarlık ediyoruz! Haddini bil bak, dikkatli ol. Haddini bil, dikkatli ol. Haddini bil, dikkatli ol, çok ters tepki alırsın."
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Şimdi daha önceki konuşmacı algı operasyonu gibi cümle kullandı. Şiddetle kınıyoruz. Çok saygısızca buluyoruz. 'Burada olmayanlar için algı operasyonu yapıyorlar, hiç biri burada yok, Sezar'ın hakkı Sezar'a' dedi. Sezar kim, nerede? Senin Sezar'ın nerede? Nerede! Gereken cevabı alırsın."
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Fenerbahçe'nin para problemi yok, harcama problemi var dediniz. 630 milyon Euro'ya yakın harcama yaptınız, Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasını yaptınız. Sizin seçtiğiniz bağımsız denetçi raporunda yazıyor."
GÜNDEM
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
okunması,
5- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,
6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,
7- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
9- 01.06.2026 – 31.05.2027 dönemine ait Bütçe'nin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
11- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi) hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
12- Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2 lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
13- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde; yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, bu kapsamda;
a. Kenan Evren Lisesi olarak bilinen ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan 1133 ada, 11 ve 12 parselde kayıtlı toplam 13.972 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi hakkında bilgi verilmesi,
b. Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen ve İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu Mahallesinde bulunan, 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verilmesi,
c. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi,
d. Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi.
14- Kulübümüzün 3. kişilerle yaptığı/yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
• Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak "COVE1907" isimli proje hakkında bilgi verilmesi
15- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmelere, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak; Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi ve benzeri konularda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
16- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile gerçekleştirilmesi planlanan "120. Yıl Piyangosu" konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17- Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliğinin ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bilcümle hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
18- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 50269 sicil numaralı Ersel Tetikcan'ın ihraç kararının görüşülmesi ve ihraç kararının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul onayına sunulması,
19- Kapanış
CANLI İZLE | FENERBAHÇE OLAĞAN MALİ GENEL KURUL
10.58 Orhan Demirel: "3 aylık dönemimizde Fenerbahçemiz önemli sportif başarılara imza atmıştır. Futbol A Takımımız, Süper Lig'i 74 puanla ikinci sırada tamamlamıştır ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele etme hakkı kazanmıştır. U14, U15 takımlarımız şampiyon olmuş, U17 takımımız üçüncülük kazanmıştır. U13 Takımımız, Hırvatistan'da ve Rodos'ta kupalar kazanmıştır. Kadın Futbol Takımımız, ilk kez lig şampiyonu olmuştur. Erkek Basketbol Takımımız Final Four'a yükselmiş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştur. Kadın Basketbol Takımımız, üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşmıştır. Euroleague finalinde şampiyon olmuştur. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Eurocup-1 ve Süper Lig şampiyonu olmuştur. Voleybolda kadın takımımız Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada bitirdi. Erkek Voleybol Takımımız, Cev Challenge Cup'ta mücadele etme hakkı kazanmıştır."
11:00 Orhan Demirel: "4 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen silahlı saldırı unutulmamıştır. Fenerbahçe'yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olayları unutturulmamıştır."
"AZİZ YILDIRIM 'ÇIK ANLAT' DEDİ"
11:06 Orhan Demirel: "Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak üzere seçilmişti. Bu nedenle 2026/27 sezonuna ait gelirler, kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır. Cuma günü Aziz Yıldırım Bey ile bir araya geldik. 'Ben önden kullanılan paraları anlatacağım, sen de çık nereye harcadığınız anlatın ki bütün kongre üyelerimiz maddi durumu bilsin, gerçeği görsün herkes' dedi. Ben de bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu, ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, ne bıraktığımız, gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi anlatmak istiyorum."
"TABLOYU ANLATIYORUM"
11:09: Orhan Demirel: "2018'den bu yana olan tabloyu anlatmak istiyorum. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon Euro banka borcu, 34 milyon Euro da ticari borcu vardı. Toplamı 381 milyon Euro'ydu. Eylül 2025'te banka borcu 83 milyon Euro'ya düştü, ticari borç ise 193 milyon euro'ya ulaştı. Önemli olan banka ve ticari borçlardır. Biz ne yaptık gelince; kolej arsası satıldı, Ülker Arena arsası değerlendirildi deniyor, ne yaptığımızı anlatıyorum. Biz 83 milyon Euro olan banka borcunu sıfırladık. 193 milyon Euro olan ticari borcu, 187 milyon Euro'ya düşürdük. Bu paralar bu borçlarda kullanılmıştır. Diğer tüm arsalar, Ankara, Kayseri, Antalya, Gebze veya ne kadar taşınmaz varsa kulübün sahip olduğu mallardır."
11:10 Orhan Demirel: "5 tane ara transfer yapıldı. Bunlara çok paralar ödendi, bütün Ülker Arena parası oraya gitti diye algılar yapıldı. Hepsini tek tek anlatayım. Guendouzi'nin borcu 4 yılda ödenecektir. Sidiki Cherif 5 yıllığına alınmış idi, yıllara sair ödenecekti bonservis bedeli. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Dolayısıyla toplam bonservisi düşük olsa da maaşına yedirilmiş giderleri vardır."
11:13 Orhan Demirel: "Kullanılan paralar, borç kapatmaya gitmiştir. Ayda 21-22 milyon Euro genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir. Geldiğimizde 190.5 milyon Euro nakit açığı problemi vardı. Zaman içerisinde arsaların değerlendirilmesi, sponsorluk gelirlerinin kullanılmasıyla birlikte bu tablo borçların kapanmasında kullanılmıştır."
11:15 Orhan Demirel: "Biz kulübe ne bıraktık? 2026/27 sonuna kadar seçilmiştik biliyorsunuz. Önden kullanıldığı söylenen paralar, bizim dönemimize aitti. Aralıkta kullandık çoğunu, nakit akışı için. Bizim dönemimizi aşan, 2027/28 dönemi için kullandığımız paranın toplamı 22 milyon Euro'dur. Kendi dönemimiz için kullandığımız para 21 milyon Euro'dur. Bu da kulübün 1 aylık gideridir."
11:25 Orhan Demirel: "Passolig, diğer kulüplerden fazla olmak üzere 10 milyon Euro bonus hediye etti. Passolig gelirlerimizden düşmüyor, normal gelirinden 3.5 milyon Euro kredi kullandık, kombineler kullanıldığında bu 3.5 milyon Euro oradan düştü. 10 milyon Euro tamamen bonus."
11:27 Orhan Demirel: "Geldiğimizde şunu gördük, üniversite bizim değil. Sadece lisans hakkını kullanıyoruz. Daha önceki yıllarda yapılmış anlaşmalarla sahibi biz olmaktan çıkmışız. Biz kontratta yazdığı gibi 2 yıl önce görüşmeler başlar denildiği için lisans anlaşmamızı görüşmeye başladık. Bir takım kazanımlar sağladık. Yılda 4 milyon lira alınan bedel, bizim anlaşmamızda 4 milyon Euro'ya çıktı. Öğrenci başına 1.000 lira alınıyordu, 200 Euro'ya çıktı. Lisans anlaşması imzalamasak ne olurdu, üniversite zaten Medicana'nın. Biz kazanımları almamış olurduk. Aziz Bey'in alacağı her türlü kararın arkasındayız üniversite konusunda."
11:40 Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina: "Varlıklar toplamımız 26 milyar 422 milyon; kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız dönem zararı dahil eksi 1 milyar 399 milyon TL'dir."
"KORKUNÇ BİR TABLO"
11:48 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Genel kurulumuza rakamları şeffaf paylaşmak zorundayız. 2025/26 sezonunda gelir gider açısından korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükü hızlanarak artıyor. 31 Mayıs 2024'te borç toplamı 398 milyon Euro'dur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon Euro'ya ulaşmış, 21 Eylül 2025 tarihinde 592 milyon Euro'ya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurullarının hazırlattığı bağımsız denetim kurulu raporlarında mevcuttur."
"2025/26'DA 611 MİLYON EURO HARCANDI"
11:51 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Elimdeki raporu okuyorum, bu rapor bizim raporumuz değil. Kulübümüzün yıllık geliri 457 milyon Euro olmasına rağmen 1 yılda harcanan para 611 milyon Euro! Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025/26!"
"524 MİLYON EURO BORÇ BIRAKILDI"
11:54 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Asıl beni en çok üzen konu; Ataşehir'den gelen kaynak 45 milyon Euro, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak, 3. sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı 132 milyon Euro. Biz bu aktifleri kaybettik. 2025/26 sezonunda biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki kıymetli arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik. Finansal borcu kapattık diyor beyefendi ama toplam borç yükü azalmadı. Astronomik rakamlara ulaşıldı. Toplam borç yükü 524 milyon Euro olarak bırakıldı. Harcanan 132 milyon Euro'ya rağmen toplam borç 524 milyon Euro olarak bırakıldı."
11:57 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Bunları bilmiyor muydunuz diyeceksiniz, bu kadarını bilmiyorduk. Her şeye hazırlıklı geldik. Biz her şeye hazırlıklı geldik.
Bilmediğimiz ne var? Chobani'den 24 milyon Euro erken alındığını görüyoruz. adidas'dan 8 milyon Euro erken alınmış. Passolig'e 5 yıllık taahhüt verilmiş. Bonus diyorlar, 4.5 milyon Euro'sunu temlik etmişsiniz, nasıl bir bonus? 4.5 milyon Euro kombine gelirlerinden kesildi, ne bonustu! Bunların hepsi harcandı, bunların hepsi yendi!
QNB Finansbank'tan alınan 7 milyon Euro nakit avans mahsup ediliyor şu an. Diğer sponsorluk anlaşmalarından gelecek yıllara ait 4 milyon Euro alınmış. 1907 Tribünü'nün tamamı satılmış ve harcanmış. Bizim dönemimizden 20 milyon Euro alınmış."
11:59 Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Geçmiş dönem sporcu borçları, bize devreden 13.6 milyon Euro! Teknik kadro borçları 2.6 milyon Euro! Geçmiş dönem futbolcu bonservis borçları vadesi geçmiş 10.5 milyon Euro, geçmiş dönem vadesi geçmiş menajer borcu 10.3 milyon Euro! Elle tutulur hiçbir tarafı yok bunun!"
AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI
Aziz Yıldırım: "Çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli bir mali kongresi başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda bilmem nerede öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım..."
Aziz Yıldırım: "Söz verdik takımı Şampiyonlar Ligine götürdük,şimdi de sırada şampiyonluk var... Bu sene bu takımı şampiyon yapacağız göreceksiniz!"
Aziz Yıldırım: "Seneye şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağım, bunu bilin! Şampiyon yapacağım!"
"NİYETİMİ BOZUYORSUNUZ, ABDESTİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
- Aziz Yıldırım: "Gelelim Orhan Beylere, Sadetin Bey'in hikayesine. Paraları yemişsiniz. Orhan hiç savunmayın. En-Nesyri 8 milyon gelmiş, En-Nesyri'yi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin Euro'ya satın almış. 2.950 taksitlerle 6 milyon bonservisi ödenmemiş. Nisanda taksidi geliyor, ödemiyorsunuz. FIFA'dan bize yazı geliyor, Haziran 15'te. Hepsi belgeli. Bize getiriyorlar, 'ödememiz lazım' ödüyoruz. Ne kadar para ödedim anlatacağım, ne kadar para girdi. UEFA yazışmalarını anlatacağım. Ödemiyorsunuz ceza geliyor. Bir tanesi de yeni, birincisini ödedim, ikincisini de pazar günü gönderdik, problem değil. 6 milyonu ben ödüyorum bak. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu cuk diye götürdünüz. Erkek gibi yedik deyin. Bak Orhan niyetimde yok, niyetimi bozuyorsunuz. Abdesti değiştireceğiz."
Aziz Yıldırım: "Sidiki Cherif'i sattık, evet sattık! Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, 'bu futbolcu' deyip gelip almadılar. Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon Euro'ya sattık! Gittiği yerde de daha oynayamıyor! Çok büyük oyuncuydu ondan sattınız değil! Yüzde 5'i yetiştirme payı, gitti. Yüzde 10 komisyon veriyoruz. Geri kalan parayı da alırken 16 milyon Euro daha bonservis ödenecek parası var. 18 de olabilir. 18 mi, 18'miş. O gelen parayı da 1 hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak şubatta tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki mal satıp bonservise harcanamaz, sorunlu olur diye madde koyduracağım. Biz yemeyeceğiz yani."
Aziz Yıldırım: "Şu kadar para bıraktık diyorsunuz, ben seneye, ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım, ne VIP ne kombine satacağım, hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahibi olacak. 100 milyon Ataşehir'den bıraktık diyorsun, 90-95 gelecek. Orada da mart nisana kadar 1 lira gelecek para yok. Söylesene buradan! 100 milyon çakıyorsun. Nisan mayısa kadar para gelemez oradan. Ancak Özgür Bey kendi payından yaparsa bir şey gelir ancak. Çık söyle! Benden sonraki yönetime 100 milyon kalacak, kullandırmayacağım."
Aziz Yıldırım: "Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonu peşin alınmış, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin Euro gitti. Yediniz mi ne yaptınız! Hangi borç! Bak cesaretli yürekli olun!"
Aziz Yıldırım: "2018'de Aziz Yıldırım 612 milyon Euro borç yazıyorsun! Ayıp ya! Sen benden mi devraldın! Gelip Sayın Ali Koç söylesin, sen niye söylüyorsun! Daha bitmedi!"
Aziz Yıldırım: "Szymanski'yi 10 milyona satmışsınız, 4 milyon 300 peşin almışsınız, 5.700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. En-Nesyri'de gelen para 8.5, iki taksit gelecek, biri eylülde, biri bir dahaki sene."
Aziz Yıldırım: "Orhan konuşsun, Orhan tırıvırı. Chobani'den 20 milyon aldınız da 10 milyonu bu senenin. 10 milyon eksi. 141 milyon Euro parayı almışsınız yemişsiniz. Geldiğinizde Ali Beyler 24 milyon Euro bankada para bırakmış. 7 milyon da siz bize bıraktınız. Sermaye artırımından 75-76 milyon, onla Bankalar Birliği kapatmışsınız. Yaptığınız bir şey yok."
Aziz Yıldırım: "10 Haziran'da mazbata aldık. Kante'nin menajeri devamlı arıyor bizimkileri, muhasebeyi falan. Alacağım var 3 milyon ekstra, bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik. Biz dedik ki 3 milyon ödenecek anlaşma yok bizde. Adam anlaşmayı gönderdi. İçinizden iki arkadaş, Kante ile sözleşme yapıyor. Çağlar'ın sözleşmesini feshedersek, menajere 3 milyon Euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz, temmuz başı. Ben görevdeyim ya. Biz imzalamıyoruz, siz imzalıyorsunuz. Bunu halledeceksiniz. Mahkemeyse mahkeme. Siz ödeyeceksiniz."
Aziz Yıldırım: "Üniversite için 10 sene çalıştım. 2018'in başında Ankara'ya gittim, izin aldık ve üniversiteyi açtık. Sayın Vefa Küçük ve Recep Bey'le binayı kiraladık. Sonra biz ayrıldıktan sonra yapmadılar, bunu kiraya verdiler. Sorun yok. Ama sıkıntı şu: Üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Siz suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız. Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimsenin malına çökemez. Önceki yönetimi ibra etmeyeceğim, haberiniz olsun. Gelin burada anlatın. Benim başkanlık gibi bir derdim yok. Ben çocuklar için buradayım. Kızım Yaz, doğumhaneye Fenerbahçe marşı ile girip çıktı."
Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin malına çökme var, çökme! Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez! Bunu da bilsin herkes, öyle bir şey yok!"
Aziz Yıldırım: "Siz yönetim olarak suçlusunuz. Sizi ibra etmeyeceğim. Haydi beyler! Anonim şirkette de yapmayacağım!"
Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin parası çok! Şu an kasada 77 milyon Euro para var! Haberiniz olsun."
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Sayın Başkanımız her zamanki gibi, kulübe verdiği emekler nedeniyle hak ettiği saygı nedeniyle 9 ay görev almış yönetime, bizden önceki yönetimlere ve kendisinin 20 yıl Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon Euro teslim aldığı borcu kendi döneminde 612 milyon Euro borçla bırakıldığını, ben bilmiyorum, 30 senedir Fenerbahçe' nin aktif içindeyiz, her şeye hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi, bizden önceki yönetimin de sorumluluğu yokmuş gibi ne güzel bulunmuş bir Sadettin Saran ve yönetimi, vurun abalıya! 9 ay içinde tüm sorumluluk bunlarda, yıkalım bunların üstüne, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yürütülüyor!"
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Sayın Başkanın kongredeki adaylığında destekledim. Fenerbahçe'yi yöneteceklerin ayaklarının yere basması gerektiğini söyledim. Fenerbahçe hayallerle yönetilmez dedim. Toplam 20 yılda 612 milyon Euro borç var, borç aynı yerinde sayıyor. Bunun kaynağı Sadettin Saran ve yönetim kurulu mu! Alkışlıyorsunuz! Neyi evet! Buradan diyeceksiniz şu arkadaş yedi, bunu yedi, yakaladım, mahkeme orada demenizi bekliyorum. Algıyla sosyal medyada konuşuyorsunuz! Neyi bulduk, neyi yaptık, neyi yakalandık! Çoluğumuzun çocuğumuzdan rızkından ayırdık, görev aldık."
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "9 bin imza topladığınız dönemde Sayın Ali Koç'a karşı kazandık. Siz 2 kere yenildiniz Ali Koç'a. Lütfen ya!"
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "30 senedir sizi tanıyorum Sayın Başkan. Size saygım fazla, bunu biliyorsunuz. İnanılmaz hürmet ediyorum size ama biz neyi çaldık, neyi yedik. Hiç adını bilmediğimiz oyuncuların taksitlerini önümüze koydular, 2 yılda 79 milyon Euro geçmiş dönemde oluşturulan ve üzerimize bırakılan faiz yüküydü. Bakın ana para değil. Gelirleri elde ettiğimizde, yönetimde ilk konuştuğumuzda derhal bu kanayan yaradan, faizden kurtulmamız lazım. Bir an evvel bunun için aksiyon aldık. Bankalar Birliği'ni kapatmayabilirdik. Dağ gibi gelen 25 yıllık faiz yüküyle kulüp karşı karşıya! Bunun sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi, Allah aşkına ya! Geçmişi unutamazsınız, bu kulüp 27 yıldır gelen döngüyle kar topu gibi borç büyüyor kar topu gibi!"
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Fenerbahçe tarihindeki gelirleri önden aldınız, harcadınız, yediniz diyorsunuz. Fenerbahçe'de ilk defa yapılmış değil, geçmişte defalarca kez yapılmıştır. Biz bir an evvel faiz yükünden kurtulmak adına ciddi pozisyon aldık. 27 yılda oluşan borcu cebimizden kapatmadık. 4 milyar TL Bankalar Birliği borcu kapatıldı. Bugün ortada hala 750 milyon Euro borç var belki hala. 690 milyon Euro diyor inanılmaz para harcadınız diyor. Böyle bir para hareketi yok ki! Tamamen algı! Böyle bir para çıkışı yok!"
Aziz Yıldırım: "Yanlış konuşuyorsun! Ben algı operasyonu yapmaya gelmedim, bunu bilin! Gerçeği söylüyoruz biz!"
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Kante ile ilgili Sayın Başkan bize yetki verdi, 'Sayın Ertan Torunoğulları, Kante'yi satın' dedi. Ertan Torunoğulları, Kante'yi satmak için kulübün menfaatleri için gerekeni yaptı, Oğuz Çetin 1 kere telefonlarına çıkmadı."
Aziz Yıldırım: "Beni arasaydınız. Cihan Kamer'i arasaydınız."
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun: "Ne olur, Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin."
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Sevgili İlker, telefonu kapat bir cevap dinle! Algı operasyonu falan ağır ithamlarda bulunuyorsun, güzel değil."
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Burada sana kibarlık ediyoruz! Haddini bil bak, dikkatli ol. Haddini bil, dikkatli ol. Haddini bil, dikkatli ol, çok ters tepki alırsın."
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Şimdi daha önceki konuşmacı algı operasyonu gibi cümle kullandı. Şiddetle kınıyoruz. Çok saygısızca buluyoruz. 'Burada olmayanlar için algı operasyonu yapıyorlar, hiç biri burada yok, Sezar'ın hakkı Sezar'a' dedi. Sezar kim, nerede? Senin Sezar'ın nerede? Nerede! Gereken cevabı alırsın."
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk: "Fenerbahçe'nin para problemi yok, harcama problemi var dediniz. 630 milyon Euro'ya yakın harcama yaptınız, Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasını yaptınız. Sizin seçtiğiniz bağımsız denetçi raporunda yazıyor."
GÜNDEM
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
okunması,
5- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,
6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,
7- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
9- 01.06.2026 – 31.05.2027 dönemine ait Bütçe'nin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
11- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi) hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
12- Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2 lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
13- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde; yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, bu kapsamda;
a. Kenan Evren Lisesi olarak bilinen ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan 1133 ada, 11 ve 12 parselde kayıtlı toplam 13.972 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi hakkında bilgi verilmesi,
b. Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen ve İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu Mahallesinde bulunan, 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verilmesi,
c. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi,
d. Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi.
14- Kulübümüzün 3. kişilerle yaptığı/yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
• Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak "COVE1907" isimli proje hakkında bilgi verilmesi
15- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmelere, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak; Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi ve benzeri konularda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
16- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile gerçekleştirilmesi planlanan "120. Yıl Piyangosu" konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17- Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliğinin ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bilcümle hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
18- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 50269 sicil numaralı Ersel Tetikcan'ın ihraç kararının görüşülmesi ve ihraç kararının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul onayına sunulması,
19- Kapanış