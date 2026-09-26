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Fenerbahçe Tarfin, lige galibiyetle başladı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Emlak Konut'u 87-78 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 17:04
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Tarfin, lige galibiyetle başladı
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Emlak Konut'u 87-78 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ozan Gönen, Yarkın Keskin, Furkan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 4, Alperi Onar 18, Meesseman 15, Zeynep Şevval Gül 7, Pouye 15, Olcay Çakır Turgut 13, Sıla Kaplan, Tuana Vural, Geiselsoder 11, Holingsvorth 4, Selen Baş

Emlak Konut: Kunaiyi-Akpanah 12, Ceren Akpınar 2, Melek Uzunoğlu 14, Lelik 8, Allen 11, Nehir Ulufer 11, Asya Ülker 2, Mavunga 11, Penna 7

1. Periyot: 30-25

Devre: 58-38

3. Periyot: 74-58

Beş faulle çıkan: 37.47 Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe Tarfin)

 

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