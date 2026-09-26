Bugün
BİTTİ
Slovenya
0
İskoçya
0
Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İsviçre
Bugün
21:45
Çekya
Hırvatistan
Bugün
21:45
İngiltere
İspanya
CANLI
San Marino
0
Finlandiya
3
CANLI
Faroe Adaları
1
Kazakistan
1
CANLI
Bulgaristan
1
Lüksemburg
1
CANLI
İzlanda
1
Estonya
0
Bugün
21:45
Arnavutluk
Beyaz Rusya
Bugün
21:45
Slovakya
Moldova
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
Ertelendi
Bradford City
0
Barnsley
0
Bugün
BİTTİ
Cambridge United
1
AFC Wimbledon
1
CANLI
Ertelendi
Milton Keynes Dons
0
Bromley
0
CANLI
Ertelendi
Mansfield Town
0
Leyton Orient
0
CANLI
Ertelendi
Notts County
0
Blackpool
0
Bugün
BİTTİ
Plymouth Argyle
0
Burton Albion
1
CANLI
Ertelendi
Stevenage
0
Sheffield Wednesday
0
Bugün
BİTTİ
Stockport County
1
Peterborough
0
Bugün
BİTTİ
Wycombe Wanderers
2
Reading
2

Kadınlar Kupa Voley'de grup heyecanı başlıyor!

AXA Sigorta Kupa Voley'de grup müsabakaları 27 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 14 Sultanlar Ligi takımı, çeyrek final bileti için mücadele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 18:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Kupa Voley'de grup heyecanı başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup müsabakaları, 27 Eylül Pazar günü İstanbul'daki maçlarla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda 2026-27 sezonu Sultanlar Ligi'nden 14 takım karşılaşacak.

İstanbul'daki 1. grupta Aras Kargo, Göztepe ve İlbank takımları yer alırken İzmir'deki 2. grupta Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker ve Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, Bursa'daki 3. grupta ise Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Türk Hava Yolları mücadele edecek.

Gruplarının birincisi 3 takım çeyrek finale yükselecek. 2025-26 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi sıralamasında ilk 5'teki VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul, Zerenspor ve Galatasaray Daikin, çeyrek final etabına doğrudan katılacak.

Kupa Voley'de maç programı şu şekilde:

13.00 Aras Kargo-Göztepe (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Nilüfer Bld. Eker-Beşiktaş (TVF Atatürk)

28 Eylül Pazartesi:

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

19.00 İlbank-Aras Kargo (TVF Burhan Felek Vestel)

29 Eylül Salı:

16.00 Kuzeyboru-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Beşiktaş-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Atatürk)

19.00 Göztepe-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.