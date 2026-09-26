Rodri'den Manchester City sözleri: 'Kazandıklarımızı elimizden alamazlar!'

Manchester City'nin eski oyuncusu Rodri, İngiliz kulübü hakkında yürütülen finansal soruşturmayla ilgili konuştu. İspanyol yıldız, aksi kanıtlanana kadar eski kulübünün masumiyetine inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"AKSİ KANITLANANA KADAR İNANACAĞIZ"

İspanya'nın İngiltere ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Rodri, Manchester City'nin kendisine yöneltilen suçlamalar karşısındaki tutumuna güvendiğini dile getirdi.





İspanyol futbolcu, "Her zaman yanlış bir şey yapmadıklarına dair güvenlerini ifade ediyorlar ve biz de buna inanıyoruz. Aksi kanıtlanana kadar kulübe inanacağız." ifadelerini kullandı.





"SONUNDA AKLANDIK"

Rodri, Manchester City'nin 2020 yılında UEFA'nın finansal fair play kurallarıyla ilgili ayrı bir davada Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından aklandığını hatırlattı.





30 yaşındaki futbolcu, "İlk aşamada suçlu bulunmuştuk ancak kulübe ve kulübün sürdürdüğü masumiyet iddiasına inandık. Sonunda aklandık. Bu yüzden adalet sistemine ve kulübün masumiyetine inanıyorum." dedi.





"KAZANDIKLARIMIZI ELİMİZDEN ALAMAZLAR"

Rodri, soruşturmanın sonucunda Manchester City'nin kazandığı kupaların geri alınabileceği yönündeki ihtimale de karşı çıktı.





İspanyol yıldız, "Yaptıklarımızı bizden alamazlar. Bunlar parayla ödenen şeyler değil; emekle, her gün omuz omuza mücadeleyle kazanıldı. Size söyleyebilirim ki her şey hak edilmişti. İngiliz futbolunun en iyi dönemlerinden birini yaşayabildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.





Rodri, soruşturmanın kapsadığı dönemde Manchester City'nin kazandığı sekiz kupaya dikkat çekti.





BURNHAM: "RAPOR İNCELENMELİ"

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da Manchester City hakkındaki suçlamalarla ilgili kesin bir sonuca varılmaması gerektiğini söyledi.





Bağımsız komisyonun raporunun "oldukça ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini" belirten Burnham, Manchester City ile Premier Lig arasındaki sürecin uzun ve tartışmalı olduğunu ifade etti.





Burnham, insanların raporu ayrıntılı şekilde incelemeden bir sonuca varmaması gerektiğini söyledi.



