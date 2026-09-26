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Beşiktaş'tan Ghezzal'ı hatırlatan transfer hamlesi

Beşiktaş, Frosinone forması giyen ve oyun tarzıyla Rachid Ghezzal'ı anımsatan 24 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Fares Ghedjemis'i ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 16:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Ghezzal'ı hatırlatan transfer hamlesi
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Beşiktaş, ocak ayında kadrosuna takviyeler yapmayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için yoğun mesai harcayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu kapsamda siyah-beyazlılar, İtalyan kulübü Frosinone'de forma giyen Fares Ghedjemis'i kadrosuna katmak istiyor.

Transfer listesine eklenen 24 yaşındaki sağ kanat için ara transfer döneminde resmi teklifin yapılması amaçlanıyor.

Frosinone ile Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Fares Ghedjemis'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

24 yaşındaki futbolcu, sağ kanadın yanında 10 numara ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Genç oyuncu, bu sezon şu ana kadar 4 resmi maçta 228 dakika süre alırken, 1 de asist yaptı. 2024'ten beri Frosinone'de oynayan Ghedjemis, Cezayir Milli Takımı'nda da şans buluyor.

TARZI GHEZZAL GİBİ

Beşiktaş'ın takibinde yer alan Fares Ghedjemis, futbol tarzıyla siyah beyazlıların eski yıldızı Rachid Ghezzal'ı anımsatıyor. 24 yaşındaki Cezayirli sağ kanat oyuncusu, vatandaşı gibi sol ayağını çok etkili kullanıyor. İçeri kat ederek oynayan Ghedjemis, Ghezzal gibi sağ kanatta etkili oluyor.

10 NUMARA DA OYNUYOR

Kartal'ın yakından izlediği Fares Ghedjemis, sağ kanadın yanında merkezde 10 numarada da şans bulabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan Cezayirli yıldız; duran toplarda da sorumluluk alabiliyor. Ghedjemis; hücumda adeta bir joker gibi her yerde oynayabiliyor.

 

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