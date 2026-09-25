Arda Güler için Guti benzetmesi; Modric örneği!

Real Madrid'de son dönemde sergilediği performansla yeniden ilk 11'e giren Arda Güler hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol gazetesi AS, Atletico Madrid derbisinde Diomande'nin önünde forma verilen milli futbolcunun, Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından Jose Mourinho'nun yaptığı değişikliklerden etkilendiğine dikkat çekti.
Arda'nın kenara alınmasıyla Real Madrid'in oyun kurma gücünün azaldığı belirtilirken, 21 yaşındaki oyuncunun teknik kapasitesine rağmen büyük maçlarda henüz tam anlamıyla dokunulmaz bir konuma gelemediği ifade edildi.
GUTI BENZETMESİ
Haberde Arda Güler'in sol ayağı, oyun görüşü, top kullanma becerisi ve savunma arkasına gönderdiği paslarla eski Real Madridli Guti'yi hatırlattığı kaydedildi.
Ancak bu benzetmenin genç yıldız açısından bir uyarı niteliği de taşıdığı vurgulandı. Guti'nin büyük yeteneğine rağmen Real Madrid'in bazı önemli finallerinde ikinci planda kaldığı hatırlatılarak Arda'nın yalnızca izleyenleri heyecanlandıran değil, teknik direktörlerin kritik anlarda vazgeçemediği bir futbolcu olması gerektiği belirtildi.
BÜYÜK MAÇ RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde 19 gol ve 28 asist ürettiği aktarılırken, büyük karşılaşmalardaki kullanımına ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşıldı.
Milli futbolcunun forma giyme ihtimali bulunan yedi finalin tamamına yedek kulübesinde başladığı, bunların üçünde ise hiç süre alamadığı belirtildi.
Arda'nın Real Madrid kariyerinde çıktığı sekiz El Clasico'nun yalnızca ikisinde, dokuz Madrid derbisinin ise üçünde ilk 11'de görev yaptığı kaydedildi. Genç yıldızın forma giydiği 119 karşılaşmanın sadece 10'unu tamamladığına da dikkat çekildi.
MODRIC ÖRNEĞİ
AS, Arda Güler'in gelişiminde Luka Modric'i örnek alması gerektiğini savundu. Real Madrid'e ilk geldiği dönemde eleştirilen Hırvat yıldızın zaman içinde güvenilirliği, rekabetçiliği ve büyük maçlardaki performansıyla takımın değişmez isimlerinden biri hâline geldiği hatırlatıldı.
Arda Güler'in Modric ile 43 karşılaşmada toplam 1.479 dakika birlikte oynadığı belirtilirken, bu deneyimin milli futbolcunun Real Madrid'de kalıcı bir yıldız olma yolculuğunda önemli bir rehber olabileceği ifade edildi.
Genç futbolcunun önündeki en büyük sınavın artık yeteneğini kanıtlamak değil, sezonun ve maçların belirleyici anlarında teknik direktörünün ilk tercihlerinden biri hâline gelmek olduğu vurgulandı.
Arda'nın kenara alınmasıyla Real Madrid'in oyun kurma gücünün azaldığı belirtilirken, 21 yaşındaki oyuncunun teknik kapasitesine rağmen büyük maçlarda henüz tam anlamıyla dokunulmaz bir konuma gelemediği ifade edildi.
GUTI BENZETMESİ
Haberde Arda Güler'in sol ayağı, oyun görüşü, top kullanma becerisi ve savunma arkasına gönderdiği paslarla eski Real Madridli Guti'yi hatırlattığı kaydedildi.
Ancak bu benzetmenin genç yıldız açısından bir uyarı niteliği de taşıdığı vurgulandı. Guti'nin büyük yeteneğine rağmen Real Madrid'in bazı önemli finallerinde ikinci planda kaldığı hatırlatılarak Arda'nın yalnızca izleyenleri heyecanlandıran değil, teknik direktörlerin kritik anlarda vazgeçemediği bir futbolcu olması gerektiği belirtildi.
BÜYÜK MAÇ RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde 19 gol ve 28 asist ürettiği aktarılırken, büyük karşılaşmalardaki kullanımına ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşıldı.
Milli futbolcunun forma giyme ihtimali bulunan yedi finalin tamamına yedek kulübesinde başladığı, bunların üçünde ise hiç süre alamadığı belirtildi.
Arda'nın Real Madrid kariyerinde çıktığı sekiz El Clasico'nun yalnızca ikisinde, dokuz Madrid derbisinin ise üçünde ilk 11'de görev yaptığı kaydedildi. Genç yıldızın forma giydiği 119 karşılaşmanın sadece 10'unu tamamladığına da dikkat çekildi.
MODRIC ÖRNEĞİ
AS, Arda Güler'in gelişiminde Luka Modric'i örnek alması gerektiğini savundu. Real Madrid'e ilk geldiği dönemde eleştirilen Hırvat yıldızın zaman içinde güvenilirliği, rekabetçiliği ve büyük maçlardaki performansıyla takımın değişmez isimlerinden biri hâline geldiği hatırlatıldı.
Arda Güler'in Modric ile 43 karşılaşmada toplam 1.479 dakika birlikte oynadığı belirtilirken, bu deneyimin milli futbolcunun Real Madrid'de kalıcı bir yıldız olma yolculuğunda önemli bir rehber olabileceği ifade edildi.
Genç futbolcunun önündeki en büyük sınavın artık yeteneğini kanıtlamak değil, sezonun ve maçların belirleyici anlarında teknik direktörünün ilk tercihlerinden biri hâline gelmek olduğu vurgulandı.