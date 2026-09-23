Haber Tarihi: 23 Eylül 2026 10:19 -
Güncelleme Tarihi:
23 Eylül 2026 10:19
Emre Tezmen, Alkin kardeşler tutuklandı mı?
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Emre Alkin ve Kerem Alkin'in savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen beş isim tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Kerem Alkin'in savcılık ifadeleri tamamlandı.
Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Holding yöneticisi Alper Öztürk, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.TEZMEN ÜÇ AYRI SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİSoruşturmada Emre Tezmen'e yöneltilen suçlamaların ayrıntıları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Tezmen, savcılık tarafından üç ayrı suç kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Tezmen'e yöneltilen suçlamalar şöyle:Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık — TCK 158/1-hSuç işlemek amacıyla örgüt kurma — TCK 220/1Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet — 6362 sayılı Kanun'un 107/2. maddesi19 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beş şüpheli 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.