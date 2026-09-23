Emre Tezmen, Alkin kardeşler tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Kerem Alkin'in savcılık ifadeleri tamamlandı.

Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Holding yöneticisi Alper Öztürk, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.

Soruşturmada Emre Tezmen'e yöneltilen suçlamaların ayrıntıları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Tezmen, savcılık tarafından üç ayrı suç kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tezmen'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık — TCK 158/1-h

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma — TCK 220/1

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet — 6362 sayılı Kanun'un 107/2. maddesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beş şüpheli 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı.