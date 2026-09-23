Haber Tarihi: 23 Eylül 2026 10:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2026 10:19

Emre Tezmen, Alkin kardeşler tutuklandı mı?

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Emre Alkin ve Kerem Alkin'in savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen beş isim tutuklandı.

Emre Tezmen, Alkin kardeşler tutuklandı mı?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Kerem Alkin'in savcılık ifadeleri tamamlandı.
Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Holding yöneticisi Alper Öztürk, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.

TEZMEN ÜÇ AYRI SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Soruşturmada Emre Tezmen'e yöneltilen suçlamaların ayrıntıları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Tezmen, savcılık tarafından üç ayrı suç kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tezmen'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık — TCK 158/1-h
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma — TCK 220/1
Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet — 6362 sayılı Kanun'un 107/2. maddesi
19 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beş şüpheli 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı.


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