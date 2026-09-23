Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano döneminde Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun forma süreleri dikkat çekti. İki genç futbolcu da sezonun ilk bölümünde düzenli şans bulmakta zorlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MUSTAFA HEKİMOĞLU İÇİN AYRILIK PLANI
Yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen ve Samsunspor'a transferi gerçekleşmeyen Mustafa Hekimoğlu, takımda kaldı ancak beklediği süreleri alamadı.
Genç forvet şimdiye kadar yalnızca 7 dakika forma giyerken Süper Lig'de ise hiç süre bulamadı. Hekimoğlu'nun ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı belirtildi.
SEMİH KILIÇSOY FORMADAN UZAKLAŞTI
Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy ise sezonun ilk bölümünde süre buldu.
Hradec Kralove karşılaşmasında galibiyet golünü atan genç futbolcu, Süper Lig'de Eyüpspor maçına da ilk 11'de başladı. Semih Kılıçsoy daha sonra Çorum FK ve Amedspor karşılaşmalarının kadrosuna alınmadı.
ITALIANO MİLLİ ARADA ÖZEL İLGİLENECEK
Milliyet'te yer alan habere göre Vincenzo Italiano, Vlahovic transferinin ardından forma şansı azalan Semih Kılıçsoy'la milli arada yakından ilgilenecek.
Yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen ve Samsunspor'a transferi gerçekleşmeyen Mustafa Hekimoğlu, takımda kaldı ancak beklediği süreleri alamadı.
Genç forvet şimdiye kadar yalnızca 7 dakika forma giyerken Süper Lig'de ise hiç süre bulamadı. Hekimoğlu'nun ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı belirtildi.
SEMİH KILIÇSOY FORMADAN UZAKLAŞTI
Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy ise sezonun ilk bölümünde süre buldu.
Hradec Kralove karşılaşmasında galibiyet golünü atan genç futbolcu, Süper Lig'de Eyüpspor maçına da ilk 11'de başladı. Semih Kılıçsoy daha sonra Çorum FK ve Amedspor karşılaşmalarının kadrosuna alınmadı.
ITALIANO MİLLİ ARADA ÖZEL İLGİLENECEK
Milliyet'te yer alan habere göre Vincenzo Italiano, Vlahovic transferinin ardından forma şansı azalan Semih Kılıçsoy'la milli arada yakından ilgilenecek.