Mendy: 'Şampiyonlar Ligi'nden 10 kat daha iyiydi'

Kariyerinde Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Edouard Mendy, Senegal Milli Takımı'ndaki başarılarını ve milli takımdan emeklilik kararını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 10 KAT DAHA İYİYDİ"
Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığı dönemin kariyerindeki en özel başarı olduğunu belirten Mendy, kulüp kupası ile milli takım başarısını karşılaştırdı.
"Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak futbol kariyerimin en iyi anıydı. Şampiyonlar Ligi'nden 10 kat daha iyiydi. Şimdi karşılaştırma yapabilirim çünkü Asya Şampiyonlar Ligi'ni de iki kez kazandım."
Mendy, ülkesine kazandırılan kupanın kendisi için neden daha değerli olduğunu da anlattı:
"Kulübünüz için kazanmak gerçekten inanılmaz bir şey. Ama ülkeniz için kazanmakla, özellikle de daha önce hiç bir şey kazanmamış bir ülke için kazanmakla kıyaslanamaz. Bu hayatta sadece bir kez olur, bu yüzden tarih yazan bir takımın parçası olmak muhteşemdi."
"DURMA ZAMANIMIN GELDİĞİNİ FARKETTİM"
34 yaşındaki kaleci, geçen hafta Senegal Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklarken yeni teknik direktör Patrick Vieira'nın kendisini ikna edemediğini söyledi.
"Vieira bir efsane, bu yüzden onunla çalışma şansına sahip olmak gerçekten aklıma gelen bir şeydi. Ama görüşmenin sonunda her şeyi iyice düşünmek için biraz zaman istedim. Birkaç gün sonra onu aradım ve kararıma sadık kalmak istediğimi açıkladım. Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra düşünmeye başladım ve sonunda durma zamanımın geldiği sonucuna vardım."
"SENEGAL'DE ÇOK YETENEKLİ İNSAN VAR"
Normandiya'da doğan Mendy, Senegal'deki sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdürüyor. Ailesinin memleketi Keur Massar'da 200 öğrenciye ulaşan bir okulun finansmanına destek veren Mendy, ülkedeki genç girişimcilere yönelik projelerde de yer alıyor.
"Senegal'de çok yetenekli insan var ve çok dinamik bir genç nüfusumuz var. Bu yüzden onlara daha iyi bir yaşam fırsatı vermek çok önemli. Annem okulu görünce çok gurur duyuyor ve bu, bir insanın alabileceği en büyük hediye."
Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığı dönemin kariyerindeki en özel başarı olduğunu belirten Mendy, kulüp kupası ile milli takım başarısını karşılaştırdı.
"Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak futbol kariyerimin en iyi anıydı. Şampiyonlar Ligi'nden 10 kat daha iyiydi. Şimdi karşılaştırma yapabilirim çünkü Asya Şampiyonlar Ligi'ni de iki kez kazandım."
Mendy, ülkesine kazandırılan kupanın kendisi için neden daha değerli olduğunu da anlattı:
"Kulübünüz için kazanmak gerçekten inanılmaz bir şey. Ama ülkeniz için kazanmakla, özellikle de daha önce hiç bir şey kazanmamış bir ülke için kazanmakla kıyaslanamaz. Bu hayatta sadece bir kez olur, bu yüzden tarih yazan bir takımın parçası olmak muhteşemdi."
"DURMA ZAMANIMIN GELDİĞİNİ FARKETTİM"
34 yaşındaki kaleci, geçen hafta Senegal Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklarken yeni teknik direktör Patrick Vieira'nın kendisini ikna edemediğini söyledi.
"Vieira bir efsane, bu yüzden onunla çalışma şansına sahip olmak gerçekten aklıma gelen bir şeydi. Ama görüşmenin sonunda her şeyi iyice düşünmek için biraz zaman istedim. Birkaç gün sonra onu aradım ve kararıma sadık kalmak istediğimi açıkladım. Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra düşünmeye başladım ve sonunda durma zamanımın geldiği sonucuna vardım."
"SENEGAL'DE ÇOK YETENEKLİ İNSAN VAR"
Normandiya'da doğan Mendy, Senegal'deki sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdürüyor. Ailesinin memleketi Keur Massar'da 200 öğrenciye ulaşan bir okulun finansmanına destek veren Mendy, ülkedeki genç girişimcilere yönelik projelerde de yer alıyor.
"Senegal'de çok yetenekli insan var ve çok dinamik bir genç nüfusumuz var. Bu yüzden onlara daha iyi bir yaşam fırsatı vermek çok önemli. Annem okulu görünce çok gurur duyuyor ve bu, bir insanın alabileceği en büyük hediye."