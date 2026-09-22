Dallas Mavericks'ın geleceğini 19 yaşındaki Cooper Flagg etrafında şekillendirmesi, Kyrie Irving'in takımdaki geleceğini belirsiz hâle getirdi.
NBA çevrelerinin olası bir takası takip ettiği ve genel menajer Masai Ujiri'nin Irving'le birlikte hareket ederek yıldız oyuncuyu bir şampiyonluk adayına gönderebileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA çevrelerinin Irving'in takas edilme ihtimalini yakından takip ettiği, Dallas Genel Menajeri Masai Ujiri'nin de yıldız oyuncuyla iş birliği içerisinde kendisine yeni bir şampiyonluk adayı bulabilecek konumda olduğu ifade edildi.
Irving ve Mavericks, birçok takım ile oyuncunun yıllarca başaramadığı bir şeyi gerçekleştirerek 2024'te NBA Finalleri'ne yükselmişti. Ancak tarafların farklı kariyer ve rekabet takvimlerine sahip olması nedeniyle bu birlikteliğin yakın gelecekte sona erebileceği düşünülüyor.
ESPN'den Tim MacMahon, NBA çevrelerindeki birçok kişinin Irving'in Dallas'taki durumunu ve Mavericks'ın yapılanmasını 19 yaşındaki Cooper Flagg etrafında şekillendirmesini sorguladığını belirtti.
MacMahon, "Lig genelinde sorulan soru, Kyrie ile Mavericks arasındaki bu birlikteliğin daha ne kadar devam edeceği. Bunun nedeni Mavericks'ın Kyrie'yi sevmemesi değil; onu seviyorlar. Kyrie'nin Dallas'ı sevmemesi ya da burada geçirdiği dönemden memnun olmaması da değil; Dallas'ta mutlu oldu. Ancak takım, 19 yaşındaki olağanüstü yetenek Cooper Flagg etrafında yapılanıyor" dedi.
MacMahon sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir noktada Irving'e gidebileceği bir şampiyonluk adayı bulmanın her iki taraf için de mantıklı olacağı bir dönem gelebilir mi? Lig çevrelerindeki insanların takas döneminin son gününe yaklaşırken takip edeceği konular bunlar."
ESPN'den Marc Spears'a göre Mavericks'ın yeni genel menajeri Masai Ujiri'nin Irving'le olan ilişkisi, yıldız oyuncunun olası bir takasla gönderilmesinde önemli rol oynayabilir.
Spears, "Bahsettiğiniz gibi Masai'nin Kyrie Irving'le gerçekten çok iyi bir ilişkisi var. Bence bu, Kyrie'nin 'Masai, burası artık bana göre değil' demesi hâlinde birlikte hareket ederek bir çözüm üretebilecekleri türden bir ilişki" ifadelerini kullandı.
Spears ayrıca olası ayrılığın sorunlu bir sürece dönüşmesini beklemediğini belirterek, "Bunun çirkinleşecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Kyrie, göründüğü kadar sağlıklıysa kendisine ilgi gösterecek takımların olacağına inanıyorum" dedi.
NBA çevrelerinin olası bir takası takip ettiği ve genel menajer Masai Ujiri'nin Irving'le birlikte hareket ederek yıldız oyuncuyu bir şampiyonluk adayına gönderebileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA çevrelerinin Irving'in takas edilme ihtimalini yakından takip ettiği, Dallas Genel Menajeri Masai Ujiri'nin de yıldız oyuncuyla iş birliği içerisinde kendisine yeni bir şampiyonluk adayı bulabilecek konumda olduğu ifade edildi.
Irving ve Mavericks, birçok takım ile oyuncunun yıllarca başaramadığı bir şeyi gerçekleştirerek 2024'te NBA Finalleri'ne yükselmişti. Ancak tarafların farklı kariyer ve rekabet takvimlerine sahip olması nedeniyle bu birlikteliğin yakın gelecekte sona erebileceği düşünülüyor.
ESPN'den Tim MacMahon, NBA çevrelerindeki birçok kişinin Irving'in Dallas'taki durumunu ve Mavericks'ın yapılanmasını 19 yaşındaki Cooper Flagg etrafında şekillendirmesini sorguladığını belirtti.
MacMahon, "Lig genelinde sorulan soru, Kyrie ile Mavericks arasındaki bu birlikteliğin daha ne kadar devam edeceği. Bunun nedeni Mavericks'ın Kyrie'yi sevmemesi değil; onu seviyorlar. Kyrie'nin Dallas'ı sevmemesi ya da burada geçirdiği dönemden memnun olmaması da değil; Dallas'ta mutlu oldu. Ancak takım, 19 yaşındaki olağanüstü yetenek Cooper Flagg etrafında yapılanıyor" dedi.
MacMahon sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir noktada Irving'e gidebileceği bir şampiyonluk adayı bulmanın her iki taraf için de mantıklı olacağı bir dönem gelebilir mi? Lig çevrelerindeki insanların takas döneminin son gününe yaklaşırken takip edeceği konular bunlar."
ESPN'den Marc Spears'a göre Mavericks'ın yeni genel menajeri Masai Ujiri'nin Irving'le olan ilişkisi, yıldız oyuncunun olası bir takasla gönderilmesinde önemli rol oynayabilir.
Spears, "Bahsettiğiniz gibi Masai'nin Kyrie Irving'le gerçekten çok iyi bir ilişkisi var. Bence bu, Kyrie'nin 'Masai, burası artık bana göre değil' demesi hâlinde birlikte hareket ederek bir çözüm üretebilecekleri türden bir ilişki" ifadelerini kullandı.
Spears ayrıca olası ayrılığın sorunlu bir sürece dönüşmesini beklemediğini belirterek, "Bunun çirkinleşecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Kyrie, göründüğü kadar sağlıklıysa kendisine ilgi gösterecek takımların olacağına inanıyorum" dedi.