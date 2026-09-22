Trae Young, Washington Wizards formasıyla yapacağı yeni başlangıcı benimserken NBA kariyerine damga vuran performans seviyesine geri dönmekte kararlı olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Michael Porter Jr.'a konuşan Young, sağlıklı kalmanın önemini kabul etmekle birlikte sakatlıklar nedeniyle yalnızca 15 maça çıkabildiği 2025-26 sezonunun üzerinde durmadığını söyledi.
Young, HoopsHype tarafından aktarılan açıklamasında, "Benim açımdan tabii ki sağlıklı kalmam gerekiyor ama bu konuda hiçbir endişem yok. Geçen yıl, geçen yılda kaldı. Oynamaya hazırım. Kariyerim boyunca olduğum oyuncuya geri dönmeye, hatta performansımı başka bir seviyeye taşımaya hazırım" dedi.
Geçtiğimiz sezona Atlanta Hawks'ta başlayan ve daha sonra Washington'a takas edilen Young, toplamda yalnızca 15 karşılaşmada forma giyebildi. 17,9 sayı ve 8,0 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyun kurucu; Hawks'la çıktığı 10 maçta 19,3 sayı ve 8,9 asist, Wizards'la oynadığı beş karşılaşmada ise 15,2 sayı ve 6,2 asist üretti.
Bu kısa sezon, Young'ın NBA'deki ilk yedi yılında ortaya koyduğu üretimin oldukça altında kaldı. 2025-26 sezonuna kadar kariyerinde 483 maça çıkan yıldız oyuncu, 25,2 sayı ve 9,8 asist ortalamaları tutturmuştu. Young bu süreçte üç kez All-Star seçilirken bir kez de NBA'in en iyi üçüncü beşinde yer almıştı.
Young, son kez tam bir sezon geçirdiği 2024-25'te Atlanta adına 76 maçın tamamında oynayarak 24,2 sayı ve kariyer rekoru olan 11,6 asist ortalamalarına ulaşmıştı. Başarılı oyuncu aynı sezon Yılın Clutch Oyuncusu oylamasını dördüncü sırada tamamlamıştı.
Washington'da çıktığı beş maç, sınırlı bir örneklem olmasına rağmen Young'ın verimliliğine dair olumlu sinyaller verdi. Maç başına yalnızca 20,8 dakika sahada kalan Young, bu süreçte saha içinden yüzde 59,5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 42,9 isabetle oynadı.
Yeni bir takıma geçmenin kendisine taze bir enerji kazandıracağına inanan Young, "Ben her zaman performansımı bir üst seviyeye taşımaya çalışıyorum ve bu kez de farklı değil. Takım ve ortam değiştirmek bana yeni bir soluk getirdi. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya hazırım" ifadelerini kullandı.
Wizards, yaz döneminde Young'la dört yıllık ve 212,8 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak yıldız oyuncuya olan güvenini göstermişti.
Washington kadrosunu Young'ın yanı sıra Anthony Davis ve 2026 NBA Draftı'nın bir numaralı seçimi AJ Dybantsa etrafında şekillendiriyor. Wizards ayrıca kadrosuna Deandre Ayton ve Khris Middleton'ı da ekledi.
Takımın öngörülen ilk beşinde Young'a Tre Johnson, Dybantsa, Davis ve Alex Sarr'ın eşlik etmesi bekleniyor. Bu beş, Washington'a deneyimli yıldızlarla genç yeteneklerin bir arada bulunduğu bir kadro yapısı sunuyor.
Young, kariyerinin yeni dönemine hazırlanırken çevresindeki insanların önemine de dikkat çekti.
Yıldız oyuncu, "Etrafımda bana yardımcı olacak harika insanlar var. Bir şeyi başarıp yalnızca kendi başıma mutlu olamam. Çevremdeki herkesin mutlu olduğunu görmeyi her zaman sevmişimdir" dedi.
Young, HoopsHype tarafından aktarılan açıklamasında, "Benim açımdan tabii ki sağlıklı kalmam gerekiyor ama bu konuda hiçbir endişem yok. Geçen yıl, geçen yılda kaldı. Oynamaya hazırım. Kariyerim boyunca olduğum oyuncuya geri dönmeye, hatta performansımı başka bir seviyeye taşımaya hazırım" dedi.
Geçtiğimiz sezona Atlanta Hawks'ta başlayan ve daha sonra Washington'a takas edilen Young, toplamda yalnızca 15 karşılaşmada forma giyebildi. 17,9 sayı ve 8,0 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyun kurucu; Hawks'la çıktığı 10 maçta 19,3 sayı ve 8,9 asist, Wizards'la oynadığı beş karşılaşmada ise 15,2 sayı ve 6,2 asist üretti.
Bu kısa sezon, Young'ın NBA'deki ilk yedi yılında ortaya koyduğu üretimin oldukça altında kaldı. 2025-26 sezonuna kadar kariyerinde 483 maça çıkan yıldız oyuncu, 25,2 sayı ve 9,8 asist ortalamaları tutturmuştu. Young bu süreçte üç kez All-Star seçilirken bir kez de NBA'in en iyi üçüncü beşinde yer almıştı.
Young, son kez tam bir sezon geçirdiği 2024-25'te Atlanta adına 76 maçın tamamında oynayarak 24,2 sayı ve kariyer rekoru olan 11,6 asist ortalamalarına ulaşmıştı. Başarılı oyuncu aynı sezon Yılın Clutch Oyuncusu oylamasını dördüncü sırada tamamlamıştı.
Washington'da çıktığı beş maç, sınırlı bir örneklem olmasına rağmen Young'ın verimliliğine dair olumlu sinyaller verdi. Maç başına yalnızca 20,8 dakika sahada kalan Young, bu süreçte saha içinden yüzde 59,5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 42,9 isabetle oynadı.
Yeni bir takıma geçmenin kendisine taze bir enerji kazandıracağına inanan Young, "Ben her zaman performansımı bir üst seviyeye taşımaya çalışıyorum ve bu kez de farklı değil. Takım ve ortam değiştirmek bana yeni bir soluk getirdi. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya hazırım" ifadelerini kullandı.
Wizards, yaz döneminde Young'la dört yıllık ve 212,8 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak yıldız oyuncuya olan güvenini göstermişti.
Washington kadrosunu Young'ın yanı sıra Anthony Davis ve 2026 NBA Draftı'nın bir numaralı seçimi AJ Dybantsa etrafında şekillendiriyor. Wizards ayrıca kadrosuna Deandre Ayton ve Khris Middleton'ı da ekledi.
Takımın öngörülen ilk beşinde Young'a Tre Johnson, Dybantsa, Davis ve Alex Sarr'ın eşlik etmesi bekleniyor. Bu beş, Washington'a deneyimli yıldızlarla genç yeteneklerin bir arada bulunduğu bir kadro yapısı sunuyor.
Young, kariyerinin yeni dönemine hazırlanırken çevresindeki insanların önemine de dikkat çekti.
Yıldız oyuncu, "Etrafımda bana yardımcı olacak harika insanlar var. Bir şeyi başarıp yalnızca kendi başıma mutlu olamam. Çevremdeki herkesin mutlu olduğunu görmeyi her zaman sevmişimdir" dedi.