Galatasaray'ın ilacı 'milli' ara!

Galatasaray'a milli ara ilaç gibi gelecek... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlıkları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına katılmayan Osimhen, Lemina ve Sallai'nin bu süreçte tamamen hazır durumda olması bekleniyor.
Üç futbolcunun da, üç haftalık milli takım arasında fit hale geleceği ve 9 Ekim'de yapılacak Kasımpaşa maçında takımdaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi. Bu doğrultuda oyunculara yoğun bir tedavi programı uygulanacak.
OSIMHEN VE LEMINA'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR
Trabzonspor maçında forma giyemeyen Osimhen ve Lemina'nın henüz tamamen iyileşmediği ancak durumlarının iyiye gittiği belirtildi. İki oyuncu için ülkelerinin sağlık heyetleriyle temas kurulurken, milli takımlardan izin alınması sağlandı. Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Sallai için de benzer bir yol izlendi.
Macar futbolcunun tedavisine Kemerburgaz'da devam edilmesine karar verildi. Üç oyuncunun da sahalara dönüş konusunda istekli olduğu ve tedavi sürecine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk'un en büyük handikapı, 13 futbolcunun milli takımlarda yer alması... Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin çoğunun as takımda yer alması, taktik çalışmaları sekteye uğratacak.
Üç futbolcunun da, üç haftalık milli takım arasında fit hale geleceği ve 9 Ekim'de yapılacak Kasımpaşa maçında takımdaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi. Bu doğrultuda oyunculara yoğun bir tedavi programı uygulanacak.
OSIMHEN VE LEMINA'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR
Trabzonspor maçında forma giyemeyen Osimhen ve Lemina'nın henüz tamamen iyileşmediği ancak durumlarının iyiye gittiği belirtildi. İki oyuncu için ülkelerinin sağlık heyetleriyle temas kurulurken, milli takımlardan izin alınması sağlandı. Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Sallai için de benzer bir yol izlendi.
Macar futbolcunun tedavisine Kemerburgaz'da devam edilmesine karar verildi. Üç oyuncunun da sahalara dönüş konusunda istekli olduğu ve tedavi sürecine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk'un en büyük handikapı, 13 futbolcunun milli takımlarda yer alması... Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin çoğunun as takımda yer alması, taktik çalışmaları sekteye uğratacak.