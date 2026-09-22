Beşiktaş milli takımlarda zirvede: 17 futbolcuya davet

Beşiktaş, dört büyükler arasında milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp oldu.

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calendar 22 Eylül 2026 09:42
Beşiktaş milli takımlarda zirvede: 17 futbolcuya davet
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Beşiktaş, milli maç arasına girilirken dört büyükler arasında milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp oldu. Siyah-beyazlılardan 17 futbolcu farklı milli takımlardan davet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DÖRT BÜYÜKLER ARASINDA ZİRVEDE

Beşiktaş 17 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Galatasaray'dan 16, Fenerbahçe'den 13 ve Trabzonspor'dan 11 futbolcu milli takımlara çağrıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN 17 MİLLİ

Orkun Kökçü, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Salih Özcan A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Nübel Almanya, Murillo Panama, Vlahovic Sırbistan, Agbadou ve Outtara Fildişi Sahili, Oh Güney Kore, Olaitan Benin, Trossard Belçika, Rashica Kosova ve Ndidi Nijerya Milli Takımı'na gitti.

Yasin Özcan Türkiye U21, Poku Hollanda U21'den davet alırken Taylan Bulut da Almanya U20 Milli Takımı'na çağrıldı.

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