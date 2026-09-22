İşte Tedesco'nun yeni adresi; talibi çıktı!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Domenico Tedesco yeni sezona Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 MAÇ SONRA YOLLAR AYRILDI
41 yaşındaki İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 4 maç sonunda yalnızca 1 puan toplamasının ardından görevinden ayrıldı. Bu ayrılık sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.
ALMANYA YOLCUSU
Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.
Haberin detaylarında Tedesco'nun, Dino Toppmöller ve Alexander Blessin ile birlikte Alman ekibinin teknik direktörlüğü için en güçlü 3 adaydan biri olduğu belirtildi.
41 yaşındaki İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 4 maç sonunda yalnızca 1 puan toplamasının ardından görevinden ayrıldı. Bu ayrılık sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.
ALMANYA YOLCUSU
Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.
Haberin detaylarında Tedesco'nun, Dino Toppmöller ve Alexander Blessin ile birlikte Alman ekibinin teknik direktörlüğü için en güçlü 3 adaydan biri olduğu belirtildi.