İşte Tedesco'nun yeni adresi; talibi çıktı!

Bologna'daki görevinden yalnızca dört maç sonra ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni adresi Almanya olabilir. Borussia Mönchengladbach'ın, İtalyan teknik adamı teknik direktörlük görevi için değerlendirdiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 09:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İşte Tedesco'nun yeni adresi; talibi çıktı!
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Domenico Tedesco yeni sezona Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4 MAÇ SONRA YOLLAR AYRILDI

41 yaşındaki İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 4 maç sonunda yalnızca 1 puan toplamasının ardından görevinden ayrıldı. Bu ayrılık sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.

ALMANYA YOLCUSU

Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.

Haberin detaylarında Tedesco'nun, Dino Toppmöller ve Alexander Blessin ile birlikte Alman ekibinin teknik direktörlüğü için en güçlü 3 adaydan biri olduğu belirtildi. 

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